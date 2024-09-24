Βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού: Σε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο περί επαναπατρισμού εκθεμάτων

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την αποκάλυψη ότι πλέον το Βρετανικό Μουσείο έχει ανοίξει έναν διάλογο με τη βρετανική κυβέρνηση αναφορικά με το ζήτημα πιθανού επαναπατρισμού εκθεμάτων κάνει η νέα υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου Λίσα Νάντι σε συνέντευξη στον Guardian.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κ. Νάντι είπε πως η κυβέρνηση κοιτάζει το θέμα επαναπατρισμού πολύτιμων αντικειμένων από τα βρετανικά μουσεία, διεξάγοντας ήδη συζητήσεις με αυτά, περιλαμβανομένου του Βρετανικού Μουσείου κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του Τζορτζ Όσμπορν να την προσεγγίσει.

Η κ. Νάντι παραδέχεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με το θέμα αυτό, αλλά σημείωσε πως η ίδια θέλει η κυβερνητική προσέγγιση να είναι όμοια σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως σχολίασε, «τα τοπικά μουσεία αυτή τη στιγμή μπορούν να λαμβάνουν μόνα τους αποφάσεις, ενώ τα εθνικά ιδρύματα δεν μπορούν».

Ο Guardian σημειώνει παρόλα αυτά πως ο πρωθυπουργός Στάρμερ έχει πει ότι δεν σχεδιάζει να αλλάξει το νόμο (του 1963) που στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Σημειώνεται δε πως ο υφυπουργός Πολιτισμού Κρις Μπράιαντ είχε διευκρινίσει απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση πως δεν έχει γίνει καμία συζήτηση σε επίπεδο υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών για το θέμα των Γλυπτών.

