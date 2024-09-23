Ένας σπάνιος πίνακας από τη διάσημη σειρά "L'empire des lumières" του René Magritte εκτιμάται ότι θα πουληθεί για περισσότερα από 95 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Christie's New York αυτό το φθινόπωρο, ένα ποσό που θα σπάσει το ρεκόρ του σουρεαλιστή καλλιτέχνη σε δημοπρασία και θα αντιπροσωπεύει μια σημαντική νίκη για τον οίκο δημοπρασιών κατόπιν πτώσης στις πωλήσεις στην αγορά της τέχνης.

Όπως μεταδίδει το CNN, το «L’empire des lumières», από το 1954, είναι ένας από τους 27 πίνακες στους οποίους ο Magritte εξερεύνησε το φως ζωγραφίζοντας έναν ηλιόλουστο ουρανό πάνω από μια σκοτεινή σκηνή δρόμου.

Το 2022, ένα άλλο από τα έργα της σειράς σχεδόν τριπλασίασε το προηγούμενο ρεκόρ του Βέλγου καλλιτέχνη όταν πουλήθηκε για 59,4 εκατομμύρια λίρες (τότε 79,7 εκατομμύρια δολάρια) στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο.

Ο πίνακας προέρχεται από την περιουσία της αείμνηστης Mica Ertegun, σχεδιάστριας εσωτερικών χώρων που ήταν παντρεμένη με τον Ahmet Ertegun, συνιδρυτή της Atlantic Records και συλλέκτη έργων τέχνης.

Άλλα έργα που θα συμπεριληφθούν στις πωλήσεις της συλλογής περιλαμβάνουν κομμάτια από γνωστά ονόματα όπως ο Joan Miró, ο David Hockney και ακόμη και μια φωτογραφία Polaroid της Ertegun που τραβήχτηκε από τον Andy Warhol.

Η πώληση της συλλογής της Ertegun θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, μαζί με επόμενες ημερήσιες δημοπρασίες και δύο διαδικτυακές.

Ένα «σημαντικό μέρος» των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών. Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Ertegun υποστήριξε σκοπούς όπως το Πρόγραμμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Jazz στο Lincoln Center και το World Monuments Fund.

Ο οίκος Christie's ανέφερε τον Ιούλιο ότι τα συνολικά έσοδά του από δια ζώσης και διαδικτυακές πωλήσεις δημοπρασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 έφθασαν τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας πτώση 22% σε ετήσια βάση και περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια λιγότερα από το πρώτο εξάμηνο του 2023. Ωστόσο, άλλες μετρήσεις όπως τα ποσοστά πωλήσεων, το ποσοστό των παρτίδων που οδηγούν σε ολοκληρωμένες πωλήσεις, παρέμειναν σταθερές. Την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος δημοπρασιών αποκάλυψε ότι εξαγοράζει την Gooding & Company, συλλεκτική δημοπρασία αυτοκινήτων, 17 χρόνια μετά την έξοδο από την αγορά αυτοκινήτων.

