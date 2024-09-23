Art Athina: Στον Πάνο Προφήτη το Award 2024 για νέο καλλιτέχνη

O Πάνος Προφήτης, που εκπροσωπείται από την γκαλερί The Breeder, είναι o νικητής του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη για το 2024, που απονέμεται για τρίτη χρονιά και αποσκοπεί ως θεσμός της φουάρ στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το βραβείο, που συνίσταται στην ατομική παρουσίαση της δουλειάς του εικαστικού στο MOMus-Μουσείο 'Αλεξ Μυλωνά εντός του 2025, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και εκπρόσωπος του MOMus, Θούλη Μισιρλόγλου.

Σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής, το έργο του Πάνου Προφήτη «αναπτύσσεται με εξαιρετική συνοχή και διακρίνεται για την πολλαπλότητα των καλλιτεχνικών του μέσων -συνθέσεις με ready made αντικείμενα, γλυπτά, εγκαταστάσεις στον χώρο και performances-, τον πειραματισμό, το θεωρητικό-ερευνητικό του πλαίσιο όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από την ευρύτητα των αναφορών του, οι οποίες καλύπτουν ένα εκτεταμένο φάσμα (από την αρχαίο κόσμο και τη μυθολογία έως τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, τη λογοτεχνία, τη λαογραφία και την ιστορία, τις καθημερινές πραγματικότητες και δομές). Με έναν έντονα θεατρικό τρόπο δημιουργεί πολυδιάστατα περιβάλλοντα στα οποία ανθρωπομορφικά στοιχεία συνδυάζονται με μηχανικά, ενώ η επιτελεστική χειρονομία, η έννοια του χρόνου, η διάσταση του χώρου και οι συνεχείς μετατοπίσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η βράβευσή του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του στον χώρο ενός μουσείου, του MOMus-Μουσείου 'Αλεξ Μυλωνά, το οποίο υποδέχεται, με χαρά, τον εικαστικό».

Βάσει των όρων συμμετοχής στο θεσμό, δυνατότητα υποψηφιότητας για το βραβείο είχαν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση. Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, ενώ η Art Athina συνεργάζεται για τρίτη φορά με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο απετέλεσαν οι: Δάφνη Βιτάλη, ιστορικός της Τέχνης και επιμελήτρια του Εθνικoύ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Πάνος Γιαννικόπουλος, ιστορικός της Τέχνης και επιμελητής, Θούλη Μισιρλόγλου, ιστορικός της Τέχνης και καλλιτεχνική διευθύντρια του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Γιάννης Μπόλης, ιστορικός της Τέχνης και προϊστάμενος του Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής, MOMus-Μουσείο 'Αλεξ Μυλωνά και Ειρήνη Οράτη, ιστορικός της Τέχνης και καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Ο Πάνος Προφήτης ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό στους πρόποδες του Παρνασσού. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Εικαστικές Τέχνες (2016) από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, με εστίαση στις site-specific τέχνες / εγκαταστάσεις, και πτυχίο από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2013). Για το μεταπτυχιακό του έλαβε υποτροφία από τον οργανισμό ΝΕΟΝ (2015-2016), ενώ για τη μεταπτυχιακή του εργασία τιμήθηκε με το βραβείο Hugo Roelandt από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών, το κληροδότημα Hugo Roelandt και το Objectif Antwerp.

Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

