Με την πάγια επίσημη βρετανική θέση ως προς το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα απάντησε στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού της νέας κυβέρνησης των Εργατικών σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το θέμα, επισημαίνοντας πάντως ταυτόχρονα τη συζήτηση μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και ελληνικής κυβέρνησης περί «συνεργασίας».

Ο βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Άντριου Τζορτζ έθεσε προς την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι το ερώτημα κατά πόσο θα έχει συζητήσεις με την Ελληνίδα ομόλογό της και με τους διοικούντες το Βρετανικό Μουσείο σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών από το Λονδίνο στην Αθήνα.

Ρώτησε επίσης κατά πόσο η υπουργός θα προχωρούσε σε μια επανεξέταση της βρετανικής αποδοχής του «νομικού τίτλου» για τα Γλυπτά που κατέχει το Βρετανικό Μουσείο.

Αναλαμβάνοντας να απαντήσει, ο υφυπουργός Πολιτισμού Κρις Μπράιαντ ανέφερε αρχικά πως «οι αποφάσεις για τη φροντίδα και τη διαχείριση των συλλόγων του μουσείου, περιλαμβανομένου του δανεισμού αντικειμένων από τις συλλογές, είναι ζήτημα που αφορά τους επιτρόπους διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου, συμφώνως προς το νόμο περί Βρετανικού Μουσείου του 1963». Ο κ. Μπράιαντ συμπλήρωσε πως το Βρετανικό Μουσείο είναι «επιχειρησιακά ανεξάρτητο» από την κυβέρνηση.

Συνέχισε αναφέροντας πως η κυβέρνηση είναι ενήμερη για τις συνομιλίες που έχει κάνει ο πρόεδρος των επιτρόπων του Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν με Έλληνες υπουργούς επί του θέματος, «αναζητώντας μία εποικοδομητική συνεργασία».

Σχολίασε δε ότι η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά τη διεθνή δουλειά που κάνει το Βρετανικό Μουσείο και καλωσορίζει την επιτυχία των συνεργασιών του, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον δανεισμό σε μουσείο της Γκάνας αντικειμένων από το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο Victoria & Albert (τριετές δάνειο με δικαίωμα τριετούς ανανέωσης).

«Αναφορικά με το νομικό τίτλο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η αφαίρεση των γλυπτών ήταν νόμιμη και καλά καταγεγραμμένη», συνέχισε ο Βρετανός υφυπουργός Πολιτισμού. «Μεταφέρθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο το 1816 και είναι νόμιμη ιδιοκτησία του Βρετανικού Μουσείου, όχι της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, έκτοτε», κατέληξε ο κ. Μπράιαντ.

Με αφορμή αυτή την απάντηση η εφημερίδα Times αφιερώνει ένα από τα σημερινά της άρθρα στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, κάνοντας λόγο για «πρόοδο» και σχολιάζοντας πως η νέα κυβέρνηση «με τρόπο λογικό άνοιξε την πόρτα σε ένα δάνειο των γλυπτών στην Ελλάδα».

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η φροντίδα των Γλυπτών σήμερα δεν θα έπρεπε να υπαγορεύεται από άγονες αντιπαραθέσεις επί της άδειας που είχε ο Έλγιν, αλλά από «το καθεστώς τους ως θεσπέσια καλλιτεχνικά τέχνεργα».

Σημειώνοντας ότι υπάρχει προφανής αξία στο να εκτίθενται όλα τα Γλυπτά μαζί, η εφημερίδα γράφει πως το καλύτερο για τους λάτρες της τέχνης θα ήταν «ένα δάνειο των μαρμάρων στην Ελλάδα», χωρίς να εγείρονται τεχνικά θέματα περί ιδιοκτησίας.

Στην απάντηση του Κρις Μπράιαντ και στην αναφορά περί συζητήσεων εκ μέρους του κ. Όσμπορν για μία «εποικοδομητική συνεργασία», οι Times εντοπίζουν μία «αλλαγή τόνου» από τη θέση της προηγούμενης κυβέρνησης, που δημιούργησε ακόμα και διπλωματική παρεξήγηση με την ακύρωση του ραντεβού Σούνακ-Μητσοτάκη.

«Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προς έναν διακανονισμό που θα προωθούσε την εκτίμηση της αρχαιότητας και τη θέση της Βρετανίας μεταξύ των εταίρων της», καταλήγει το άρθρο των Times.

