Το Βρετανικό Μουσείο ξεκίνησε εκστρατεία για τη συγκέντρωση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποκτήσει το ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας χρυσό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, γνωστό ως «Η Καρδιά των Τυδώρ».

Το ανεκτίμητης αξίας χρυσό μενταγιόν παρουσιάζει σε βίντεο ο Βρετανός ηθοποιός (γνωστός και από την ταινία Νύφες του Παντελή Βούλγαρη) Ντέμιαν Λιούις, ο οποίος υποδύθηκε τον Βρετανό μονάρχη στην τηλεοπτική μεταφορά των βιβλίων «Wolf Hall».

Η Καρδιά των Τυδώρ είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνουργήματα της αγγλικής ιστορίας. Εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο Γουόρικσαϊρ, με το μενταγιόν και το κολιέ σε σχήμα καρδιάς να συνδέονται με τον Ερρίκο Η΄ και την πρώτη σύζυγό του και βασίλισσα, Αικατερίνη της Αραγωνίας.

Λίγα αντικείμενα έχουν απομείνει από αυτήν την περίοδο που αφηγούνται την ιστορία της σχέσης του Ερρίκου με την Αικατερίνη κατά τη διάρκεια του 24χρονου γάμου τους, καθιστώντας το έναν ιστορικό θησαυρό.

Έρευνα του Βρετανικού Μουσείου υποδηλώνει ότι το μενταγιόν μπορεί να δημιουργήθηκε για ένα τουρνουά που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1518 για να σηματοδοτήσει τον αρραβώνα της κόρης τους, της πριγκίπισσας Μαρίας, με τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου.

Ο Ερρίκος συχνά ανέθετε σε χρυσοχόους του Λονδίνου τη δημιουργία κοσμημάτων σε επίσημα ενδύματα για σημαντικές γιορτές και κρατικές εκδηλώσεις, τα οποία φορούσαν για λίγο τα μέλη της αυλής για να δημιουργήσουν την εντύπωση μεγάλης λαμπρότητας.

Για να αποκτήσει το μενταγιόν, το Βρετανικό Μουσείο επιδιώκει να συγκεντρώσει 3,5 εκατ. λίρες (4 εκατ. ευρώ) έως τον Απρίλιο του 2026, ενώ έχει ήδη λάβει δωρεά 500.000 λιρών (περίπου 600.000 ευρώ) από το ίδρυμα The Julia and Hans Rausing Trust. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει έκκληση στην κοινή γνώμη για να συμβάλει οικονομικά.

The #TudorHeart appeal. Donate to the @BritishMuseum to help preserve this #RoyalJewelry https://t.co/3gHy2LRkSm If only this piece could talk--I would love to know the story behind this and how it ended up in the ground where a guy with a metal detector found it! — Mary Hall (@Recessionista) October 14, 2025

