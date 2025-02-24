Παρακάλαμος Πωγωνίου: Το χωριό του μοιρολογιού στα Ιωάννινα

Ένα χωριό στα Ιωάννινα είναι γνωστό για το... μοιρολόι του

Πρόκειται για τον Παρακάλαμο Πωγωνίου, μια περιοχή που έχει μεγάλη παράδοση στο ηπειρώτικο τραγούδι.

Ανάμεσα στους κατοίκους που είναι ξακουστοί για το μουσικό τους ταλέντο είναι μάλιστα και αρκετοί Ρομά.

«Το άκουσμα είναι ιδιαίτερο», εξηγεί στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ο μουσικός Μιχάλης Μπραχόπουλος τονίζοντας πως αυτές οι μουσικές δεν ακούγονται σε άλλα μέρη του Πωγωνίου παρά μόνο στην Κυλάδα του Καλαμά.

Αναφέρει πως πρόκειται για τραγούδια που μιλάνε για αγάπη, για πόνο και περισσότερο για θάνατο.

Προσθέτει μάλιστα πως οι Ηπειρώτες συνηθίζουν να λένε μοιρολόγια ακόμη και σε χαρμόσυνα γεγονότα όπως οι γάμοι προκειμένου έτσι να αποδοθεί τιμής στους νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

