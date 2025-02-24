Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρακάλαμος Πωγωνίου: Το χωριό του ηπειρώτικου μοιρολογιού

Ειδικότητα στο... μοιρολόι έχει το χωριό Παρακάλαμος Πωγωνίου στα Ιωάννινα- Γιατί οι Ηπειρώτες τα τραγουδούν ακόμα και σε χαρμόσυνα γεγονότα;

Παρακάλαμος Πωγωνίου: Το χωριό του μοιρολογιού στα Ιωάννινα

Ένα χωριό στα Ιωάννινα είναι γνωστό για το... μοιρολόι του

Πρόκειται για τον Παρακάλαμο Πωγωνίου, μια περιοχή που έχει μεγάλη παράδοση στο ηπειρώτικο τραγούδι.

Ανάμεσα στους κατοίκους που είναι ξακουστοί για το μουσικό τους ταλέντο είναι μάλιστα και αρκετοί Ρομά.

«Το άκουσμα είναι ιδιαίτερο», εξηγεί  στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ο μουσικός Μιχάλης Μπραχόπουλος τονίζοντας πως αυτές οι μουσικές δεν ακούγονται σε άλλα μέρη του Πωγωνίου παρά μόνο στην Κυλάδα του Καλαμά.

Αναφέρει πως πρόκειται για τραγούδια που μιλάνε για αγάπη, για πόνο και περισσότερο για θάνατο.

Προσθέτει μάλιστα πως οι Ηπειρώτες συνηθίζουν να λένε μοιρολόγια ακόμη και σε χαρμόσυνα γεγονότα όπως οι γάμοι προκειμένου έτσι να αποδοθεί τιμής στους νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιωάννινα Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark