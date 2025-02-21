Έργα για την προστασία και την ανάδειξη, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών του Κάστρου του Ακροκορίνθου εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, στη βάση Προγραμματικών Συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προτεραιότητα, όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αποτελεί η αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων.

Παράλληλα, προχωρούν το έργο της αποκατάστασης του οθωμανικού τεμένους Α΄, η μελέτη αποκατάστασης τμημάτων του εξωτερικού τείχους του Κάστρου και η μελέτη φωτισμού του. Το Κάστρο Ακροκορίνθου δεσπόζει επί του ομώνυμου λόφου στο άμεσο περιβάλλον της Αρχαίας Κορίνθου και αποτέλεσε διαχρονικό καταφύγιο των κατοίκων της περιοχής σε περιόδους επιδρομών. Επιβλητικά τείχη έχουν υψωθεί, στα ανώτερα μέρη του λόφου. Το ευπρόσβλητο δυτικό τμήμα του έχει ενισχυθεί με τάφρο και τρεις γραμμές οχύρωσης με ισάριθμες πύλες. Η σημερινή μορφή της οχύρωσης είναι αποτέλεσμα διαδοχικών οικοδομικών φάσεων. Η παλαιότερη βεβαιωμένη οικοδομική φάση τοποθετείται στους αρχαϊκούς χρόνους, όταν την Κόρινθο κυβερνούσαν ο τύραννος Κύψελος και οι απόγονοί του (657-583 π.Χ.). Ευρείας κλίμακας επεμβάσεις και επεκτάσεις πραγματοποιήθηκαν τη Βυζαντινή και την Οθωμανική περίοδο, όπως και κατά την Β΄ Ενετοκρατία (1687-1715).

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η προστασία του Κάστρου του Ακροκορίνθου αλλά και η εξασφάλιση ασφαλούς περιήγησης για τους επισκέπτες αποτελούν προτεραιότητα του έργου που εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού, σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την ανάδειξη και αξιοποίηση του φρουριακού συγκροτήματος. Οι επεμβάσεις στερέωσης αφορούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των βραχοπτώσεων που παρουσιάζεται σε τμήμα βράχου το οποίο γειτνιάζει με την είσοδο του Κάστρου (Πύλη Α΄). Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ολοκλήρωση των διαδρομών περιήγησης, εξειδικευμένη αντιμετώπιση στερέωσης και ανάδειξης επιμέρους περιοχών και μνημείων του Κάστρου, όπως το οθωμανικό τέμενος, και η δημιουργία ψηφιακής περιήγησης. Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες για τη στερέωση των τειχών, αλλά και για το φωτισμό τους. Στόχος μας είναι, μέσα από ένα πρόγραμμα συνολικής διαχείρισης του Κάστρου, να εξασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια του μνημείου και των επισκεπτών του, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των διαφορετικών ιστορικών του φάσεων και συγχρόνως να δοθεί η δυνατότητα προβολής του, κατά τις βραδινές ώρες».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εξαιτίας των βραχοπτώσεων, πλησίον της εισόδου και για λόγους ασφάλειας του κοινού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου τροποποίησε την πρόσβαση στην Α΄ Πύλη, με τη διαμόρφωση προσωρινής εναλλακτικής διαδρομής. Το έργο στερέωσης των βραχωδών πρανών λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της γεωλογικής-γεωτεχνικής προμελέτης η οποία εφαρμόζεται. Τα τείχη, συνολικού μήκους 3.000 μέτρων, περικλείουν έκταση 240.000 τ.μ., σε μεγάλο τμήμα της οποίας αναπτύχθηκε οικισμός με πλήθος μνημείων.

Η ολοκλήρωση της ωρίμανσης της μελέτης στερέωσης και συντήρησης των πλέον φθαρμένων σημείων των τειχών και το συνακόλουθο έργο αποκατάστασής τους, σε συνδυασμό με το έργο των στερεώσεων των βραχωδών πρανών θα επιτρέψει την εκ νέου χρήση του λιθόστρωτου μονοπατιού προς την Α΄ Πύλη του Κάστρου, η οποία απαγορεύτηκε, το 2023, λόγω της πτώσης βράχων και λίθων από το τείχος.

Το Οθωμανικό τεμένος Α΄, εντός του Γ΄ περιβόλου των τειχών του Κάστρου, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα κτίσματα του Κάστρου, που σώζονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Αποτελεί κτίσμα της Α΄ Οθωμανικής περιόδου (1458-1687), με μία τουλάχιστον φάση μετασκευής, και ακολουθεί τον συνήθη για τον ελλαδικό χώρο απλό αρχιτεκτονικό τύπο τεμένους με αίθουσα προσευχής (μιχράμπ), προστώο (revak) και μιναρέ. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η αποκατάσταση και η ένταξη του στο δίκτυο των επισκέψιμων μνημείων του Κάστρου και η μετατροπή του σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.