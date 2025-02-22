Ο αριθμός των επισκεπτών στο Ανάκτορο της Κνωσού το 2024 ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, με την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Βασιλική Συθιακάκη να εξηγεί ότι ως το διασημότερο Μινωικό Ανάκτορο, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα θελκτικό, για όλους τους επισκέπτες του νησιού.

«Νομίζω ότι η Κνωσός είναι θελκτική, γιατί είναι η Κνωσός! Είναι σαφές, ότι εάν κάποιος βρεθεί στο νησί και επιλέξει να δει ένα σημείο, αυτό θα είναι το Ανάκτορο της Κνωσού» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, διευκρινίζοντας πως ο μύθος που την περιβάλει, ο τρόπος που βρέθηκε, αλλά και ο τρόπος που ανασκάφηκε, εξακολουθούν να «κεντρίζουν» το ενδιαφέρον. Το ίδιο και οι εργασίες αναστήλωσης από τον Έβανς, που βοηθούν τον επισκέπτη να έχει μια πιο παραστατική εικόνα του Ανακτόρου.

«Ίσως ο Έβανς να κατηγορήθηκε για τις εργασίες αναστήλωσης που έγιναν, ωστόσο οι επισκέπτες λόγω αυτών των αναστηλώσεων και σε αντίθεση με άλλα ανάκτορα, έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς ήταν το ανάκτορο όταν έστεκε όρθιο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που γοητεύει τους επισκέπτες».

Επισκέπτες όλων των κατηγοριών στο Ανάκτορο της Κνωσού



Το Ανάκτορο της Κνωσού, σύμφωνα με την κυρία Συθιακάκη κάθε χρόνο επιλέγουν να δουν επισκέπτες όλων των κατηγοριών. Από τους επισκέπτες της κρουαζιέρας που βρίσκονται για λίγες ώρες στο νησί, τους επισκέπτες της παραλίας που επιλέγουν να δουν πολύ συγκεκριμένα σημεία, αλλά και επισκέπτες ειδικού ενδιαφέροντος, που επισκέπτονται την Κνωσό και βλέπουν το Ανάκτορο στο πλαίσιο κατάρτισής τους.

«Είναι πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια, πολύ συχνά, έχουμε και επισκέψεις σχολείων όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών. Έρχονται φοιτητές πανεπιστημίων, έρχονται επιστήμονες, αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο, έρχονται επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες. Κοινώς στην Κνωσό έχουμε κάθε είδους επισκέπτη, που συχνά μάλιστα, επιλέγει να βρεθεί σε αυτό το χώρο, για δεύτερη ή και τρίτη φορά» επισήμανε η Βασιλική Συθιακάκη.

Πάντως το στοίχημα από πλευράς λειτουργίας του χώρου για την φετινή σεζόν, είναι σύμφωνα με την προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, να λειτουργήσει ομαλά, να μην υπάρχουν προβλήματα και υπέρ-συνωστισμός, όπως και να καταστεί εφικτή μια ορθή διαχείριση που θα αφήσει ικανοποιημένους τους επισκέπτες του χώρου. Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων το μεγάλο στοίχημα όπως συμπλήρωσε η Βασιλική Συθιακάκη, είναι να προχωρήσουν μια σειρά από έργα που σχετίζονται με την οριστική αναβάθμιση του χώρου, φέρνοντας για το Ανάκτορο της Κνωσού μια νέα εποχή.

Νέα εποχή για το Ανάκτορο της Κνωσού



Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, αναφέρθηκε στα έργα που σχεδιάζονται να γίνουν στο χώρο, αναβαθμίζοντας πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και την εμπειρία που βιώνει μέσα στο Ανάκτορο της Κνωσού, ο επισκέπτης.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην κατάργηση (ήδη από το φθινόπωρο του 2024) του παλαιού δυτικού χώρου στάθμευσης και στη μετατροπή του σε πλακοστρωμένο και οριοθετημένο προαύλιο που θα συνδεθεί με το βόρειο χώρο στάθμευσης μέσω μιας γέφυρας στην προέκταση του σημερινού πεζοδρομίου της επαρχιακής οδού, ώστε οι επισκέπτες να εισέρχονται στο ανάκτορο με άνεση και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουν στο δρόμο.

«Μέσα στο δυτικό προαύλιο προβλέπεται σε πρώτη φάση να κατασκευαστούν νέα σύγχρονα κτίρια, όπως εκδοτήριο εισιτηρίων, χώρος φύλαξης αποσκευών, χώροι για τους φύλακες, ένα μικρό ιατρείο και χώροι υγιεινής. Σε επόμενο στάδιο, στο δυτικό προαύλιο θα μεταφερθεί το πωλητήριο και το αναψυκτήριο, ενώ στον εσωτερικό χώρο θα δημιουργηθεί χώρος "πολυμεσικών" εφαρμογών όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση για το χώρο πριν καν εισέλθει σε αυτόν» τόνισε η κυρία Συθιακάκη.

Τα έργα της πρώτης φάσης που θα χρηματοδοτηθούν από το τρέχον ΕΣΠΑ βασίζονται σε ήδη εγκεκριμένη μελέτη που εκπονήθηκε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης με ανάθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα σύμφωνα με την προϊσταμένη της Εφορείας, η υλοποίηση τους θα ξεκινήσει σύντομα.

«Πρόκειται για μια ολιστική αναβάθμιση, που θα κάνει πιο φιλικό τον χώρο για τον επισκέπτη και πιο σύγχρονο στις υποδομές του» τόνισε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι ταυτόχρονα η Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει εκπονήσει σειρά μελετών για την αποκατάσταση του Ανακτόρου. Μάλιστα, μετά την αποκατάσταση του λεγόμενου «διαμερίσματος του Βασιλέως», οι εργασίες θα συνεχιστούν με την αποκατάσταση των «διαμερισμάτων της Βασίλισσας». Επιπρόσθετα, προωθείται βελτίωση των διαδρομών επισκεπτών, αντικατάσταση δαπεδοστρώσεων, δημιουργία όδευσης ΑμεΑ στην κεντρική αυλή, δημιουργία μιας νέας διαδρομής προς το θέατρο, αλλά και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ασφαλείας. «Μια νέα εποχή για το Ανάκτορο της Κνωσού» όπως κατέληξε η κυρία Συθιακάκη.

