Ελληνικοί τίτλοι στη Φρανκφούρτη

Εγκαινιάζεται την Τρίτη το βράδυ και διαρκεί μέχρι την Κυριακή η 77η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης. Η ευημερία των αριθμών και ο αγώνας του ελληνικού βιβλίου.Θηριώδης όπως πάντα η Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης: 4.300 εκθέτες από 90 και πλέον χώρες, αλλά και τουλάχιστον 200.000 επισκέπτες. Καρδιά της έκθεσης είναι παραδοσιακά η αγοραπωλησία πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ γύρω από τον Μαμωνά χορεύουν ιδέες, τάσεις, νεωτερισμοί. Οι Έλληνες εκδότες συνωθούνται στο Ελληνικό Περίπτερο, δυο παραμυθάδες μας, ο Μάνος Κοντολέων και ο Κυριάκος Χαρίτος καταφθάνουν με τα παιδικά τους στη Μέκκα του βιβλίου.



Τιμώμενη χώρα φέτος είναι οι Φιλιππίνες και η ανύπαρκτη λογοτεχνία τους. Με ποια έννοια ανύπαρκτη; Τα φιλιππινέζικα, η γλώσσα τάγκαλογκ δηλαδή που μιλιέται στην πρωτεύουσα Μανίλα και τα περίχωρα, έχει μεν κηρυχθεί επίσημη γλώσσα, αλλά στην ουσία είναι γλώσσα μιας μειονότητας. 116 εκατομμύρια κατοίκους έχουν οι Φιλιππίνες και 134 ομιλούμενες γλώσσες. Μέσα σ’ αυτή τη Βαβέλ οι συγγραφείς προτιμούν να γράφουν στη δεύτερη επίσημη γλώσσα, τα αγγλικά. Τιμώμενος με άλλα λόγια είναι φέτος ένας κλάδος της αγγλόφωνης λογοτεχνίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι μεταφραστές αναλαμβάνουν δράσηΕλληνική παρουσία στη γερμανική βιβλιαγορά υπάρχει βεβαίως και φέτος, εκτός Ελληνικού Περιπτέρου. Σιγά-σιγά οι ίδιοι οι μεταφραστές αναλαμβάνουν πρωτεύοντα ρόλο στη διακίνηση του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό. Σε 20 γερμανικούς οίκους αποτάθηκε η μεταφράστρια Έλενα Παλλαντζά, ένας τσίμπησε, ο μικρός Schiler & Mücke που κυκλοφόρησε φέτος την «Αθανασία των σκύλων» του Κώστα Μαυρουδή.Και η μεταφράστρια του Πέτρου Μάρκαρη Μιχαέλα Πρίντσινγκερ ανακάλυψε μια ιδεαλίστρια εκδότρια, την Καταρίνα Βιχτ, που άνοιξε πρόσφατα στο Βερολίνο τον οίκο Parrhesia. Που με ειλικρινή παρρησία θα κυκλοφορήσει του χρόνου το βιβλίο του Τηλέμαχου Κώτσια «Σινική Μελάνη». Αλλά και ο μεταφραστής Πίτερ Κόνστανταϊν ενέχεται στην κυκλοφορία της ποιητικής συλλογής της Κύπριας Ελένης Κεφάλα «Χρονορραφίες» από τον ευφάνταστο οίκο Freigeist, για του χρόνου ετοιμάζουν μάλιστα και δεύτερο βιβλίο της. Όλα αυτά σε πείσμα των κρατικών εξαγγελιών, των επίσημων χειλέων, των μελιστάλακτων υποσχέσεων για το βιβλίο που δεν οδηγούν πουθενά.Ο μαικήνας και ο μεταφραστήςΑς τιμήσουμε σήμερα την ουσιαστική δράση και μ’ ένα άλλο παράδειγμα. Πριν από κάμποσο καιρό δυο Γερμανοί ελληνολάτρες κουτσόπιναν σε μια ταβέρνα του Βερολίνου. Είχαν φοιτήσει και οι δύο τη δεκαετία του πενήντα στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Εκείνο το βράδυ ο πρώην τραπεζίτης Μπερντ φον Μάλτσαν, γόνος παμπάλαιας οικογένειας ιπποτών και ευγενών από το Μεκλεμβούργο, εκμυστηρεύθηκε μια ιδέα του στον πρώην διπλωμάτη και μεταφραστή Ουλφ-Ντίτερ Κλεμ.Να χρηματοδοτήσει ένα βραβείο καλύτερης μετάφρασης από τα ελληνικά στα γερμανικά. Και να απονέμεται ανά διετία στο Πεντσλίν του Μεκλεμβούργου, μια μεσαιωνική κωμόπολη, όπου έδρασε τον 18ο αιώνα ο δεινός Γιόχαν Χάινριχ Φος, μεταφραστής των ομηρικών επών στα γερμανικά, ο επιλεγόμενος και «Έλληνας του Μεκλεμβούργου». Αμ’ έπος, αμ’ έργον. Φέτος το βραβείο Φος απονέμεται στην Ντόρις Βίλε για τη μετάφραση του βιβλίου της Κατερίνας Σχινά «Καλή και ανάποδη. Ο πολιτισμός του πλεκτού» που εκδόθηκε το 2022 από τις ειδικευμένες στη λογοτεχνία των γλωσσών της Μεσογείου εκδόσεις Converso.

