Τριάντα- τέσσερα χρόνια από η συντριβή του C-130 στο όρος Όθρυς

Το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου 1991, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στις απόκρημνες πλαγιές του όρους Όθρυς, λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.

Το αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ μέσα σε πυκνή ομίχλη και δύσκολες καιρικές συνθήκες, οδηγώντας σε μία από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής αεροπορικής ιστορίας.

Ο Πτέραρχος εν αποστρατεία, Γρηγόρης Ιγγλέσης μιλά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για τα όσα είχε ζήσει μέσα στη μονάδα εκείνη τη μαύρη ημέρα για τους ελληνικούς αιθέρες.

