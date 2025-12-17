Μία μέρα στις Εσπερίδες

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ, σε ένα ιδιαίτερο οδοιπορικό στον Νομό Μαγνησίας και το βουνό των Κενταύρων, το Πήλιο, έκανε μία στάση και στο γραφικό χωριό της Βυζίτσας, για να συνομιλήσει με τις γυναίκες του χωριού, που κόντρα στους δύσκολους καιρούς, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ιδρύσουν έναν συνεταιρισμό.

Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να εδραιωθούν, ενώ τα καλούδια που φτιάχνουν εκεί με τα χέρια τους γίνονται ανάρπαστα! Στην πόρτα του συνεταιρισμού μας οδήγησε η μυρωδιά από τα μήλα, τα κάστανα και το γλυκό κυδώνι, και οι εφτά γυναίκες του συνεταιρισμού μας υποδέχτηκαν με ένα πλατύ χαμόγελο και μία ζεστή αγκαλιά.

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης, και συγκεκριμένα το 2011, οι γυναίκες της Βυζίτσας αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να επιχειρήσουν κάτι τολμηρό. Ίδρυσαν, λοιπόν, με δικά τους έξοδα τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών του χωριού, όπου θα έφτιαχναν και θα πωλούσαν παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, σπιτικές μαρμελάδες, πίτες, λικέρ, όλα με αγνά προϊόντα του τόπου τους. Και ξεκίνησαν κυριολεκτικά από το μηδέν. Έστησαν βήμα – βήμα το εργαστήρι τους, πήραν τον απαραίτητο εξοπλισμό, και χωρίς να χάνουν ποτέ την πίστη και το μεράκι τους, δημιούργησαν κάτι αυθεντικό, γι’ αυτό και πέτυχαν! Οι ίδιες μας λένε χαρακτηριστικά, πως εκείνη την εποχή είχαν βάλει στην άκρη τον εαυτό και τις ανάγκες τους, για το καλό του συνεταιρισμού, και ενώ οι άντρες τους αρχικά δυσανασχέτησαν, μετά στάθηκαν στο πλευρό τους.

Και ενώ συνάντησαν πολλά εμπόδια μέσα στα χρόνια, όπως η πανδημία, δεν το έβαλαν κάτω. Συνέχισαν να φτιάχνουν με αγάπη και υπομονή τα παραδοσιακά τους προϊόντα, και είχαν πάντα η μία την άλλη στο πλευρό τους.

Όλες μαζί σαν μία γροθιά, σαν μία οικογένεια, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και δημιούργησαν κάτι ξεχωριστό και όμορφο. Ο συνεταιρισμός είναι το «παιδί» τους, και δεν τον αφήνουν στην τύχη του. Ακόμη και σήμερα αγωνίζονται να τον διατηρήσουν, και κάπου ανάμεσα στο μαγείρεμα της μαρμελάδας και το ξεφλούδισμα των μήλων, λένε και τα νέα της μέρας τους. Από αυτό το εργαστήρι φυσικά δε λείπουν τα ατυχήματα και οι αναποδιές, όμως τα αντιμετωπίζουν όλα με χαμόγελο και καλή διάθεση.

Είναι όλες αφεντικά και κοπιάζουν το ίδιο για να βγει σωστά η δουλειά.

Και φυσικά η δράση τους δεν περιορίζεται στην κουζίνα! Παράλληλα, είναι και αγρότισσες. Οπότε, μαζεύουν τα φρούτα, τα φέρνουν στο εργαστήριο, τα μεταποιούν και στο τέλος τα συσκευάζουν οι ίδιες.

Όλη η παραγωγή, από το μηδέν μέχρι την πώληση του τελικού προϊόντος, είναι προσωπική εργασία και προσπάθεια. Κάθε βάζο μαρμελάδας έχει δημιουργηθεί με τα χέρια τους, κάθε σταγόνα λικέρ κρύβει μέσα του ώρες προσωπικής δουλειάς, αλλά και μπόλικη αγάπη. Και κάπως έτσι, τα ράφια γεμίζουν, για να αδειάσουν μετά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κόσμος που έμαθε τον συνεταιρισμό και αγοράζει από εκεί προϊόντα, επιστρέφει ξανά και ξανά, για όλους τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Αν βρεθείτε κι εσείς σ’ αυτήν τη γωνιά του νότιου Πηλίου, να επισκεφτείτε τον γυναικείο συνεταιρισμό του χωριού, και να στηρίξετε το έργο τους, αγοράζοντας για εσάς και τους δικούς σας χειροποίητα καλούδια από το βουνό των Κενταύρων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.