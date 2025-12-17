Το κρυφό σχολειό Μακρινίτσας

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Μακρινίτσα είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα χωριά του Πηλίου, που ξεχωρίζει για την πλούσια ιστορία, την αυθεντική πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, το μεγάλο φυσικό κάλλος, και φυσικά για την πανοραμική θέα στον Βόλο. Μάλιστα, την αποκαλούν ως «μπαλκόνι του Πηλίου», χαρακτηρισμό που θα καταλάβετε, με το που πατήσετε το πόδι σας εκεί.

Το χωριό έχει καταφέρει να διατηρήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας, αν και συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην καρδιά του οικισμού, δίπλα ακριβώς από το Εκκλησιαστικό Μουσείο, βρίσκεται και το κρυφό σχολειό της Μακρινίτσας, ένα μεταβυζαντινό μνημείο που ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και τις σπάνιες, καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλά παιδιά διδάσκονταν εκεί ανάγνωση και αριθμητική από ιερείς και μοναχούς, για να μην σβήσει η ελληνική γλώσσα και συνακόλουθα η ελληνική ψυχή.

Τα μαθήματα γίνονταν κρυφά το βράδυ, και από εκεί βγήκε και το γνωστό τραγούδι «φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολειό…» που αποτυπώνει ακριβώς την πορεία των Ελληνόπουλων προς το κρυφό σχολειό. Καθημερινά έδιναν τον δικό τους αγώνα για μάθηση, κόντρα στις επιβολές των Τούρκων.

Το εν λόγω μνημείο βρίσκεται σε ένα διώροφο παρεκκλήσι και εντάσσεται στο εκκλησιαστικό συγκρότημα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που αποτελείται από τον ναό του Αγίου Νικολάου στο ισόγειο και τον ναό των Αγίων Πάντων στον πρώτο όροφο. Πρόκειται για ένα σπάνιο μνημείο, που όμοιό του δεν συναντούμε πουθενά αλλού στο Πήλιο, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη θέση και με καθολικό τον ναό της Κοιμήσεως, βρίσκονταν η περίφημη Μονή της Θεοτόκου της Μακρινιτίσσης και Οξείας Επισκέψεως, που ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα από τον μεγαλογαιοκτήμονα Κωνσταντίνο Μαλιασηνό.

Το κτίσμα ανεγέρθη το 1743, και όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των ναών στολίστηκαν με τοιχογραφίες, ενώ γραπτή επιγραφή στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου χρονολογεί την αγιογράφηση το έτος 1756.

Το κρυφό σχολειό της Μακρινίτσας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία και την ιστορία του Πηλίου, διατηρείται έτσι ακριβώς όπως ήταν τον 18ο αιώνα, με μόνη εξαίρεση ότι από το εσωτερικό του λείπουν τα στασίδια και τα λοιπά έπιπλα που καταστράφηκαν στο πέρας των χρόνων. Οι τοιχογραφίες και το ξυλόγλυπτο τέμπλο έχουν αναστηλωθεί πλήρως από το Υπουργείο Πολιτισμού, και αποτελούν έναν αληθινό θησαυρό. Εκεί, μακριά από την εποπτεία των Τούρκων, τα παιδιά του χωριού που ήταν άνω των 15 ετών μάθαιναν γράμματα, και έπειτα με τη σειρά τους στελέχωναν τις εκκλησίες και τα σχολεία. Μέσα από δράσεις σαν κι αυτή, παρέμεινε ζωντανό το ασίγαστο ελληνικό πνεύμα τα χρόνια της σκλαβιάς του έθνους, και διατηρήθηκε αλώβητη η ελληνική ψυχή και πίστη.

