Το μιούζικαλ «The Last Five Years» του Τζ. Ρ. Μπράουν σε πανελλήνια πρώτη στην ΕΛΣ Πολιτισμός 16:47, 06.04.2023

Έντονα συναισθηματικό και προσωπικό, το μιούζικαλ δωματίου The Last Five Years αφηγείται τη γλυκόπικρη ιστορία δύο νέων καλλιτεχνών, από το πρώτο ραντεβού μέχρι το τελευταίο αντίο.