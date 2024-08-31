Τι έρχεται τον Σεπτέμβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας τιμά την επέτειο θανάτου της μεγάλης λυρικής καλλιτέχνιδας με δωρεάν συναυλία του τρίο ξύλινων πνευστών ARUNDOS της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Συμμετέχοντας στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Μουσείο προσφέρει ελεύθερη είσοδο στους επισκέπτες στις 29 Σεπτεμβρίου από τις 17:00 - 20:00, ενώ την ίδια μέρα διοργανώνει την δράση “Τα Φώτα Στραμμένα στο Φως” σε συνεργασία με το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

Οι Κυριακές στο Μουσείο επιστρέφουν με την έναρξη των οικογενειακών και των σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα με το πρώτο οικογενειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χρονιάς “Χορεύουμε Traviata;”Τα Σάββατα και τις Κυριακές, παιδιά όλων των ηλικιών δημιουργούν το δικό τους αναμνηστικό με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας με την τεχνική stencil.Τέλος, συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις στα αγγλικά τις δύο τελευταίες Τετάρτες του Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά:

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας θυμάται και τιμά την ημέρα θανάτου (16 Σεπτεμβρίου) της μεγάλης σοπράνο Μαρία Κάλλας προσφέροντας μειωμένη γενική είσοδο στους εκθεσιακούς του χώρους.Στις 18:00, στην πλατεία Μητροπόλεως, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Μουσείου, θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο στη μνήμη της divina, μία συναυλία "ήσυχη" και γλυκιά, με την πολύτιμη συμβολή των πνευστών ARUNDOS από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Το τρίο θα ερμηνεύσει έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν και Ιμπέρ.

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2024 και η είσοδος στους εκθεσιακούς του χώρους θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου από τις 17:00 έως τις 20:00. Τα Φώτα Στραμμένα στο Φως Ομιλία και Workshop.Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζουν από κοινού τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2024 με μια ξεχωριστή, λαμπερή εκδήλωση! Μια λάμπα φωταερίου των αρχών του 20ου αιώνα κι ένα βιβλίο πρακτικών των φανοκόρων που εργάζονταν στο εργοστάσιο φωταερίου στο Γκάζι, «μετακομίζουν» από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας και «ρίχνουν φως» στην εξέλιξη της Τέχνης του Φωτισμού στο θέατρο, μέσα από ομιλίες ειδικών αλλά και ένα βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

MCM KIDS

Έναρξη σχολικών και οικογενειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με χαρά, το Μουσείο Μαρία Κάλλας, επιστρέφει με ανανεωμένο πρόγραμμα σχολικών και οικογενειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, ενώ ανοίγει τις πόρτες του σε νέες συνεργασίες.Τις Κυριακές το Μουσείο προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια, γεμάτα παιχνίδι και φαντασία, και σας προσκαλεί για μια βουτιά στον κόσμο των τεχνών! Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο site μας και οργανώστε την επίσκεψή σας! Χορεύουμε Τραβιάτα; Εργαστήριο δημιουργικής κίνησης για παιδιά ηλικίας 2,5 - 5 ετών. Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Δίνοντας ρυθμό στις εικόνες…Το γνωστό έργο του Τζουζέππε Βέρντι, Τραβιάτα, θα ταξιδέψει παιδιά και συνοδούς στον κόσμο της όπερας ξετυλίγοντας την τέχνη του χορού και της κίνησης. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής κίνησης όπου παιδιά και συνοδοί δίνουν ρυθμό στις σκηνές του έργου. Με το σώμα σαν μέσο έκφρασης, οι παγωμένες εικόνες αποκτούν κίνηση, με σκοπό οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη ροή του σώματος και να χορογραφήσουν με τη δική τους φαντασία το έργο. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν σε ομάδες. Ηλικίες: 2,5 - 5 ετών. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων: 20 παιδιά. Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ το παιδί και 3 ευρώ ο/η συνοδός. Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 44 04 204 (Τρίτη – Παρασκευή 10:00-18:00)

La Mia Maria

Δημιούργησε τη δική σου carte postale! Happening για μικρούς και μεγάλους. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11:00 – 14:30 π.μ. Πού θα ταξιδέψει η δική σου carte postale; Τα Σάββατα και τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:30 π.μ., δημιουργούμε την δική μας αναμνηστική carte postale με την προσωπογραφία της Μαρίας Κάλλας χρησιμοποιώντας την τεχνική stencil. Σε αυτήν την ανοιχτή, διασκεδαστική δράση, μικροί και μεγάλοι θα γνωρίσουν τη μεγάλη ντίβα της όπερας μέσα από μια καλλιτεχνική διαδικασία γεμάτη χρώματα και φαντασία. Φεύγοντας, θα έχουν ένα μοναδικό ενθύμιο, που θα τους θυμίζει την ξεχωριστή αυτή γνωριμία με την δική τους Μαρία Κάλλας.Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κράτηση θέσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Η δράση θα πραγματοποιείται σε ειδικό stand στην Πλατεία Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 45), ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Μουσείου.

