Σ' έναν μήνα γεμάτο Φεστιβάλ και πολιτιστικές δράσεις έχει εξελιχθεί ο Σεπτέμβριος για τους δήμους της Αττικής. Ο περισσότερος κόσμος έχει επιστρέψει από τις διακοπές του και βρίσκεται στη βάση του, ο καιρός συνήθως παραμένει ανοιχτός και κατάλληλος, ενώ τα παιδιά δεν έχουν μπει ακόμη γερά στις μαθητικές υποχρεώσεις τους. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν προσφέρεται για τη διεξαγωγή των Φεστιβάλ, οι δήμοι το αξιοποιούν αυτό και είναι γεγονός πως πάντα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, που σπεύδει να παρακολουθήσει τα πολιτιστικά δρώμενα που έχει προγραμματίσει η εκάστοτε δημοτική Αρχή, και που περιλαμβάνουν κυρίως θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.

Φεστιβάλ Κολωνού

Ανάμεσά τους και ο δήμος Αθηναίων, ο οποίος έχει θεσπίσει το Φεστιβάλ Κολωνού στο θέατρο Κολωνού και το οποίο φέτος θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα φιλοξενήσει συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, υπό την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου. Ακόμη, τα Μουσικά Σύνολα του δήμου θα δώσουν το δικό τους «παρών» με εξαιρετικές συναυλίες και ελεύθερη είσοδο, συμπράττοντας με καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικούς, ενώ στις 29/9 το Φεστιβάλ θα τιμήσει την Τέχνη του Χορού μ' ένα ειδικό αφιέρωμα που περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές παραστάσεις.

Τα «Σπαθάρεια» στο Μαρούσι

Τιμώντας τον σπουδαίο καραγκιοζοπαίχτη Ευγένιο Σπαθάρη, ο δήμος Αμαρουσίου, ο οποίος φιλοξενεί στην πόλη του και το Μουσείο Θεάτρου Σκιών «Ευγένιος Σπαθάρης», έχει θεσπίσει τα «Σπαθάρεια», το Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, το οποίο θα διεξαχθεί για 25η χρονιά, στον αύλειο χώρο του Μουσείου (Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων) από τις 2 έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, φέτος έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς ο τίτλος είναι «Ευγένιος Σπαθάρης, 100 χρόνια από τη γέννηση του Δάσκαλου». Οι παραστάσεις θα είναι παρμένες από το ρεπερτόριό του και θα συνοδεύονται από ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

Στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ, θα υπάρξει κι ένα εισαγωγικό θεατρικό δρώμενο με τον ηθοποιό και μαθητή του Σπαθάρη, Τάκη Βαμβακίδη, ως «ζωντανό» Καραγκιόζη επί σκηνής. Οι παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών τις υπόλοιπες ημέρες θα είναι «Ο Καραγκιόζης Πολυτεχνίτης», «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι», «Ο θρίαμβος του Καραγκιόζη», «Ο Καραγκιόζης προφήτης», «Ο Καραγκιόζης αστροναύτης» και στη λήξη του Φεστιβάλ «Ο γάμος του Καραγκιόζη», σ' ένα φαντασμαγορικό πανηγύρι.

Τα «Θριάσια» στον Ασπρόπυργο

Ξεκίνησαν στις 30 Αυγούστου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου τα «Θριάσια 2024» του δήμου Ασπροπύργου. Στόχος τους ήταν και παραμείνει η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων στην περιοχή, ενώ το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες (ανάμεσά τους και αυτή του Σταύρου Ξαρχάκου), με την είσοδο δωρεάν και χώρους το Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου, το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Γαλαξίας, την πλατεία Δημαρχείου και το Μνημείο Ποντιακής Λύρας, όπου θα γίνει μουσική και χορευτική εκδήλωση με επίκεντρο τη λύρα του Πόντου.

Τα «Μενάνδρεια» στην Κηφισιά

Από τους πιο παλιούς θεσμούς τα «Μενάνδρεια» του δήμου Κηφισιάς, θα «απλωθούν» και στις τρεις δημοτικές κοινότητες, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθραία και την Εκάλη, φιλοξενώντας από τις 29 Αυγούστου έως τις 7 Οκτωβρίου, μουσικά και θεατρικά δρώμενα. Φέτος, στο πλαίσιο του θεσμού, θα εγκαινιαστεί και η Λέσχη Κινηματογράφου.

Τα «Διονύσια» στον Διόνυσο

Τα «Διονύσια 2024» διοργανώνει φέτος ο δήμος Διονύσου στον Παλαιό Σταθμό Τρένου, από τις 31 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και με βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα.

Τα «Πεισιστράτεια» σε Άγιους Ανάργυρους και Καματερό

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού έχει θεσπίσει τα «Πεισιστράτεια», τα οποία θα ξεκινήσουν στις 4 Σεπτεμβρίου και θα κρατήσουν μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Μια σειρά από θεατρικές παραστάσεις, παιδικές, κουκολοθέατρο και Θέατρο Σκιών περιλαμβάνει το πρόγραμμα, σε διάφορα πολιτιστικά σημεία της πόλης, καθώς και συναυλίες, χορευτικά δρώμενα, αλλά και έκθεση ζωγραφικής.

Οι «Ιωνικές Γιορτές» στη Νέα Σμύρνη

Οι «Ιωνικές Γιορτές» κάθε Σεπτέμβριο αποτελούν τον σημαντικότερο πολιτιστικό θεσμό της Νέας Σμύρνης. Αυτή τη χρονιά στο Θέατρο Άλσους από τις 5 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενήσουν ένα πλούσιο και ποιοτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο εντάσσονται συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, ενώ στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί και το 1o Nea Smyrni Youth Festival.

Οι «Ιωνικές Ημέρες» στη Νέα Ιωνία

Τον θεσμό των «Ιωνικών Ημερών» επαναφέρει φέτος μετά από πολλά χρόνια, ο δήμος Νέας Ιωνίας. Από τις 8 έως τις 15 Σεπτεμβρίου στον χώρο της πλατείας του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στο Κέντρο Ανάδειξης και Σπουδής Μικρασιατικού Πολιτισμού, μία εβδομάδα πολυποίκιλων εκδηλώσεων, με συμμετοχή των συλλόγων της πόλης, που θα φιλοξενούνται σε πολιτιστικά περίπτερα, αλλά και εκδηλώσεις με επιλεγμένες παρουσίες καλλιτεχνών.

Τα «Φαληρικά» στο Παλαιό Φάληρο

Πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου για τα «Φαληρικά 2024», το πολιτιστικό Φεστιβάλ του δήμου Παλαιού Φαλήρου. Στο φυσικό σκηνικό της παραλίας του Μπάτη για έντεκα νύχτες (έως τις 10 Σεπτεμβρίου) κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να απολαύσουν δίπλα στο κύμα εκδηλώσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο ο θεσμός αυτός έχει ως βασικό πυλώνα την κοινωνική προσφορά κι έτσι κάθε βράδυ ομάδα εθελοντών θα βρίσκεται στο ειδικό περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στον χώρο των εκδηλώσεων, προκειμένου να παραλαμβάνει προσφορές σε τρόφιμα όσων επιθυμούν και μπορούν να συνεισφέρουν για τους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών. Ειδικά φέτος τα «Φαληρικά» στοχεύουν και στη διάχυση του κοινωνικού μηνύματος «Υιοθετώ ένα αδεσποτάκι».

«Πόλη Πολιτισμού» η Αγία Παρασκευή

Τον δικό της πολιτιστικό Σεπτέμβρη ξεκινά φέτος και ο δήμος Αγίας Παρασκευής, καθώς στις 5 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιάσει τον θεσμό «Αγία Παρασκευή-Πόλη Πολιτισμού 2024» και θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου. Επί ένα μήνα σε 7 διαφορετικά κεντρικά σημεία της πόλης, θα πραγματοποιηθούν 27 εκδηλώσεις, με μουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο, stand up comedy, αλλά και βραδιές ποίησης και χορού.

«Βραδιές Πολιτισμού» στις Αχαρνές

Το Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού» επιστρέφει στον δήμο Αχαρνών, ως ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. Έκανε την έναρξή του στις 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις και συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Γιώργος Περρής και ο Μπάμπης Στόκας.

«Παλλήνιος Σεπτέμβρης» στην Παλλήνη

Στις 29 Αυγούστου ξεκίνησε και ο «Παλλήνιος Σεπτέμβρης» στον δήμο Παλλήνης, μια πολιτιστική γιορτή με χορευτικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, παραδοσιακά και λαϊκά γλέντια, αλλά και με εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας. Θα απλωθεί σε όλες τις περιοχές, από τον Γέρακα μέχρι την Κάντζα και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Το Αγροφεστιβάλ «Μεγάρων Γη» στα Μέγαρα

Αισίως στη 15η διοργάνωση φτάνει φέτος η «Μεγάρων Γη», το Αγροφεστιβάλ του δήμου Μεγαρέων, το οποίο θα διεξαχθεί στο άλσος Θεόγνιδος (Πευκάκια) το τετραήμερο 6, 7, 8, 9 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Το δυναμικό και καινοτόμο Φεστιβάλ συμβάλλει στην προβολή των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και στη σύνδεση της αγροτικής παράδοσης και του τοπικού πολιτισμού με την καινοτομία και την αειφορία, μέσα από την ενσωμάτωση βιωματικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Τις μέρες του Αγροφεστιβάλ θα υπάρχουν συναυλίες, προβολές «πράσινου» κινηματογράφου, παραδοσιακά δρώμενα, καθώς και διάφορα βιωματικά εργαστήρια από τοπικούς παραγωγούς.

Το Φεστιβάλ Τρύγου στο Μαρκόπουλο

Το τριήμερο 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Τρύγου του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, για να γιορτάσει στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και στην κεντρική πλατεία, την παράδοση, τον τρύγο και το κρασί μ' ένα πλούσιο «μωσαϊκό» δράσεων και μουσικής. Η έκπληξη της φετινής διοργάνωσης είναι η συμμετοχή μουσικών και τραγουδιστών από «τον τόπο για τον τόπο», όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή.

Θα υπάρξει έκθεση «Γνωρίστε τον Αττικό Αμπελώνα» με αρχειακά τεκμήρια, φωτογραφίες και υλικό από τον Συνεταιρισμό ΜΑΡΚΟ, αλλά και μνήμες από τον τρυγητό μέσα από το βιβλίο του Δημήτρη Χατζόπουλου «Μεσόγεια και Λαυρεωτική Έναν Αιώνα Πριν».

Η «καρδιά της Jazz» στο Ίλιον

Για 13η συνεχή χρονιά ο δήμος Ιλίου θα φιλοξενήσει στον κήπο του Πύργου Βασιλίσσης (Κτήμα Σερπιέρη) στις 7 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ της jazz μουσικής, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών της ελληνικής και διεθνούς jazz σκηνής. Στη σκηνή θα ανέβει επίσης για πρώτη φορά, το Σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ιλίου.

Τα Φεστιβάλ της Πόλης

Φεστιβάλ Πόλης με πολιτιστικά δρώμενα, εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές βραδιές, αλλά και δράσεις για παιδιά, έχουν και άλλοι δήμοι στην Αττική.

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου το διοργανώνει από 30 Αυγούστου έως 29 Σεπτεμβρίου, στο εμβληματικό Στρογγυλό Σχολείο «Τάκης Ζενέτος», στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη, στην πλατεία Δημοκρατίας, στην πλατεία Γιώργου Σεφέρη, στην πλατεία Παναγούλη, στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου, στο πάρκο Ασυρμάτου και στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη.

Ο δήμος Αιγάλεω διοργανώνει την «Πολιτιστική Διαδρομή» από 1 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλέξης Μινωτής με 22 εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές, αλλά και μια αλυσίδα αλληλεγγύης, καθώς σ' ένα μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων η είσοδος είναι ελεύθερη και ο δήμος θα δέχεται τις προσφορές των πολιτών για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών.

Ο δήμος Βριλησσίων στο 35ο Φεστιβάλ της πόλης, στο θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη», με 13 μουσικές και θεατρικές παραστάσεις από τις 26 Αυγούστου έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο δήμος Γλυφάδας από τις 26 Αυγούστου έως τις 23 Σεπτεμβρίου έχει το δικό του Φεστιβάλ στην 3η Μαρίνα, ενώ από τις 23 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία, θα πραγματοποιηθεί και το Summer Kids Festival στην παιδική χαρά της πλατείας Καραϊσκάκη. Αντί εισιτηρίου, ο δήμος συγκεντρώνει για μια ακόμα χρονιά τρόφιμα και φάρμακα για τους δικαιούχους των Κοινωνικών Δομών.

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης από 5 έως 29 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενήσει στις πλατείες των Σουρμένων και της Αργυρούπολης, καθώς και στη θεατρική σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», ένα πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου περιλαμβάνονται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις, αλλά κι ένα τριήμερο Φεστιβάλ μουσικής και παραδοσιακών χορών στην πλατεία Ποντίων-Μετρό Αργυρούπολης. Η είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη, όμως το κοινό μπορεί να συνεισφέρει τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στον δήμο Ηλιούπολης το Φεστιβάλ της πόλης αποτελεί την κορύφωση ενός καλοκαιρινού πολιτιστικού προγράμματος. Στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής», από τις 30 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενηθούν θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες.

Ο δήμος Παπάγου-Χολαργού διοργανώνει στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου το 30ο Φεστιβάλ του, από τις 28 Αυγούστου έως τις 29 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις και συναυλίες.

Ο δήμος Περιστερίου διοργανώνει και φέτος τις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» στο Άλσος της πόλης, στάση Μετρό Ανθούπολη. Από τις 2 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και βραδιές αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Γιάννη Σπανό, στον Στέλιο Καζαντζίδη, ακόμη και στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο δήμος Σαρωνικού συνεχίζει τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις στο θεατράκι Λαγονησίου, σε αυτό της Παλαιάς Φώκαιας και στην πλατεία Προσφύγων Μικρασιατών στην Ανάβυσσο, με εκδηλώσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, τουριστικής ανάπτυξης και γαστρονομίας.

Αξίζει να αναφερθούν ως ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός του Σεπτεμβρίου και οι 37οι Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων, που διοργανώνει ο δήμος Ζωγράφου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, όπου συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον πολλών ερασιτεχνικών θιάσων απ' όλη την Ελλάδα, καθώς και του θεατρόφιλου κοινού. Φέτος στο διαγωνιστικό μέρος θα φιλοξενηθούν 16 ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, οι οποίες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους από τις 7 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Πέτρα, Βράχοι και Ρεματιά

Φυσικά, μέσα στον Σεπτέμβριο συνεχίζουν και τρία Φεστιβάλ, που έχουν γίνει πλέον πολιτιστικός θεσμός για ολόκληρη την Αττική και με πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Διεθνές Φεστιβάλ της Πέτρας στο Θέατρο Πέτρας του δήμου Πετρούπολης, το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων του δήμου Βύρωνα στον Υμηττό και το Φεστιβάλ της Ρεματιάς του δήμου Χαλανδρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.