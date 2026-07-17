Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Ιωάννινα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εγκαινίασε αποκατεστημένα Οθωμανικά Μνημεία, σημαντικά για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και συνέχειας της πόλης.

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας εγκαινίασε το έργο της στερέωσης και αποκατάστασης στο Τζαμί Καλούτσιανης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ιωαννίνων κ. Μάξιμου, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου και Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Αλέξιου και αμέσως μετά επισκέφθηκε το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο Ιωαννίνων, όπου τέλεσε τα εγκαίνια της αποκατάστασης και ανάδειξής του σε επισκέψιμο μνημείο.

Κατά τον χαιρετισμό του, στο Τζαμί Καλούτσιανης ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι τα Γιάννενα, αποτελούν «ένα πολιτιστικό παλίμψηστο, μία διαρκή πολιτιστική ανανέωση, που έρχεται με τον καιρό και φεύγει, αλλά δεν εξαλείφεται, γιατί κάθε περίοδος αφήνει το αποτύπωμά της άξιο σεβασμού από τους επιγενόμενους, δηλαδή από εμάς».

Αναφερόμενος στη συνοικία Καλούτσιανη υπενθύμισε ότι «Οι παλαιότεροι θα θυμούνται, ότι εδώ που τώρα είναι το "Nέον" και παλαιότερα το "Mαντείον" ήταν μόνο χάνια και σπίτια. Ήταν το χάνι του Κιτσαρά, ήταν το χάνι του Τσινάβου, το χάνι του Ντανάκα, του Μούλια, του Χολέβα. Αυτά τα χάνια είχαν μαγειρεία, είχαν πεταλωτήρια, είχαν παχνιά, είχαν και τσαρουχάδικα. Αυτές οι δουλειές υπήρχαν τότε στην Καλούτσιανη».

Σημείωσε, επίσης, ότι «Ο χρόνος τα άφησε όλα πίσω αλλά δεν τα ξεχνάμε. Και αυτός ο χρόνος που περνάει, κάτι μας χρωστάει, κάτι μας οφείλει» και συμπλήρωσε ότι «αυτή την οφειλή την ξεπληρώνουμε με φροντίδα και συντήρηση. Η συντήρηση δεν είναι ο αντίπαλος της προόδου, όπως επιφανειακά πολλοί νομίζουν. Λέμε όλοι επιφανειακά ότι υπάρχουν δύο ρεύματα στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στην πολιτική: η πρόοδος και η συντήρηση. Όχι, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Το αντίθετο της συντήρησης δεν είναι η πρόοδος. Το αντίθετο της συντήρησης είναι η σήψις. 'Αρα η συντήρηση είναι και πρόοδος, γιατί αναχαιτίζει, εμποδίζει τη σήψη».

Σχετικά με την ανάδειξη του Τζαμιού της Καλούτσιανης, έκανε λόγο «για ένα έργο προοδευτικό, ενός Τζαμιού που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός ιστορικού συνόλου πολλών στιγμών, διαδοχικών επιστρώσεων μνήμης και ιστορίας στην πόλη μας, η οποία, έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα».

Όπως επισήμανε «Ήταν σημαντικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Πέρασε αναίμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε από την άλωση της Θεσσαλονίκης, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν, αυτά, να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια. Και δεν πήραν προνόμια μόνο οι Γιαννιώτες. Πήρε προνόμια και το Ζαγόρι. Γιατί το Ζαγόρι, όπως και άλλες περιοχές της Περιφέρειάς μας, συνδέεται με τα Γιάννενα. Και αυτά τα προνόμια ήταν η διατήρηση της ιδιοτυπίας μας. Της ιδιοτυπίας των κοινοτήτων, της εκκλησιαστικής ιδιοτυπίας, η υπόσχεση να μην γκρεμίσουν τις εκκλησίες, η υπόσχεση να μην γίνει παιδομάζωμα στα Γιάννενα. Και έτσι αναπτύχθηκε η πόλη μέσα στο Κάστρο».

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι «Μέχρι την αποτυχημένη εξέγερση του Επισκόπου Τρίκκης το 1611, οπότε όλα αυτά καταργήθηκαν. Γκρεμίστηκαν εκκλησίες, στη θέση τους έγινε το Φετιχιέ Τζαμί και το Τζαμί του Ασλάν Πασά. Έφυγαν οι Γιαννιώτες από το Κάστρο και μπήκαν οι Οθωμανοί. Αλλά αυτή η πόλη, ακάματη, μετά από λίγο ξανασηκώνει κεφάλι. Και ακολουθεί μία μεγάλη περίοδος η οποία έφερε τα Γιάννενα τέλη του 19ου αιώνα, να έχουν 30.000 πληθυσμό, 20.000 Έλληνες και 10.000 Μουσουλμάνους και Εβραίους. Και μετά, ήταν ο τόπος των ευεργετών, ο τόπος της νεοελληνικής αναγέννησης, ο τόπος της παιδείας, ίσα με την απελευθέρωσή τους, 480 και περισσότερα χρόνια από την κατάληψή τους από τον Σινάν Πασά».

Ακολούθως, παρατήρησε, ότι «Όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε έναν διαρκή πολιτιστικό εμπλουτισμό, ακόμη και με έργα τα οποία έκαναν ελληνικά χέρια, κι ας ήταν μνημεία άλλων πολιτισμών, κι ας ήταν απεχθής και δυσοίωνη η ιστορική συγκυρία που τα είχε γεννήσει, τα οποία ενσωματώθηκαν στην πολιτιστική μας ταυτότητα. Και αυτή την ενσωμάτωση σήμερα τιμούμε και αναδεικνύουμε εδώ στην Καλούτσιανη, σε μια γειτονιά που δικαιούταν και άξιζε την αναβάθμιση μετά από πολύ καιρό υποβάθμισης και μοναξιάς. Έτσι μια συνοικία σπουδαία, παλιά, ιστορική, αναζωογονείται χάρη στο πολιτιστικό μας απόθεμα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο Ιωαννίνων, όπου τέλεσε τα εγκαίνια της αποκατάστασης και ανάδειξής του σε επισκέψιμο μνημείο και μίλησε για τη σπουδαιότητα αυτού του έργου στο πλαίσιο διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Όπως τόνισε «Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτισμικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους. Και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό σύνολο μνημείων είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε».

Αναφερόμενος στο περίφημο έργο των Οθωμανικών Λουτρών, του Οθωμανικού Χαμάμ, σημείωσε, ότι βλέπει κανείς την τέχνη της εποχής εκείνης, πως δημιουργείται η ροή ζεστού νερού, με τι τρόπο πετύχαιναν και εξασφάλιζαν όλες αυτές τις προϋποθέσεις για ένα πολιτισμένο λουτρό και πρόσθεσε «Το έργο της αποκατάστασής του ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης, ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό της, αλλά κυρίως δείχνει ότι η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον Δήμο, την κεντρική υπηρεσία και την Περιφέρεια, μπορούν να κάνουν θαύματα αρκεί να υπάρχει ανάμεσά τους καλοπιστία, εμπιστοσύνη και συνέργεια, που υπάρχουν στον υπέρτατο βαθμό».

Καταλήγοντας, εξήρε το έργο και την προσφορά της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, οι οποίοι συνεργάστηκαν θαυμάσια και έφεραν αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία δεν τελειώνουν εδώ και υπογράμμισε ότι «Εμείς εδώ δεν θυμούμαστε μόνο το παρελθόν των Ιωαννίνων. Το επισκεπτόμαστε, το συντηρούμε, το αναδεικνύουμε και το ξεδιπλώνουμε μπροστά στα μάτια μας, γιατί δεν θέλουμε η μνήμη αυτής της πόλης να σβηστεί. Θέλουμε να αναβιώνει διαρκώς για να μας τροφοδοτεί για το μέλλον μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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