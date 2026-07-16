Υπογραφή Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Ουζμπεκιστάν για πολιτισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε με τον Υπουργό Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν Ozodbek Nazarbekov για την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του Πολιτισμού.

Τονίστηκε η σημασία των σχέσεων του ελληνικού κόσμου με την Κεντρική Ασία και η συμβολή της ελληνικής διασποράς στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συνεργασία αναμένεται να αναπτυχθεί μέσω ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς προστασίας, συντήρησης, αποκατάστασης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν επικεντρώθηκε η συνάντηση εργασίας της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με τον Υπουργό Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν, Ozodbek Nazarbekov, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών, αλλά και την κοινή βούληση για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα του Πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαχρονικές σχέσεις του ελληνικού κόσμου με την Κεντρική Ασία και στη συμβολή των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ότι η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, στους τομείς της προστασίας, της συντήρησης, της αποκατάστασης, της τεκμηρίωσης και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ μουσείων, με την ανταλλαγή εκθέσεων και κοινών θεματικών δράσεων. Από ελληνικής πλευράς αναφέρθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, ενώ από ουζμπεκικής το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Κρατικό Μουσείο Ιστορίας. Ως πεδία κοινού ενδιαφέροντος αναδείχθηκαν η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κεντρική Ασία και η διάδοση της ελληνικής τέχνης πέραν της Μεσογείου.

Ο κ. Nazarbekov πρότεινε συνδιοργάνωση έκθεσης αφιερωμένης στον Μέγα Αλέξανδρο, με έμφαση στην καθημερινή ζωή και την τέχνη της εποχής του, καθώς και τη διερεύνηση της δυνατότητας συμπαραγωγής κινηματογραφικής ταινίας με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Ρωξάνη.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα και στις ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού, μέσω της δημιουργίας εικονικών εκθέσεων και ψηφιακών αρχείων σε δίγλωσση ή πολύγλωσση μορφή. Εξετάστηκε και η διοργάνωση αμοιβαίων πολιτιστικών δράσεων, όπως Ελληνική Πολιτιστική Εβδομάδα στο Ουζμπεκιστάν και Ουζμπεκική Πολιτιστική Εβδομάδα στην Ελλάδα, με στόχο την προβολή της παραδοσιακής μουσικής, της γαστρονομίας, της λαϊκής τέχνης, της λογοτεχνίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αμοιβαία υποστήριξη των υποψηφιοτήτων Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO κατά την περίοδο 2027-2031, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, υπεγράφη Πρόγραμμα Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του Πολιτισμού για την περίοδο 2026-2028. Στον τομέα του πολιτισμού προβλέπονται κοινές δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανταλλαγές αρχαιολόγων, ειδικών στη συντήρηση και την αποκατάσταση, καθώς και εθνογράφων, διοργάνωση εκθέσεων τέχνης και εθνογραφίας, συνεργασία στον κινηματογράφο και στα οπτικοακουστικά έργα, ενίσχυση των επαφών μεταξύ λογοτεχνικών και εκδοτικών φορέων, καθώς και συνεργασία στους τομείς της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, της λαογραφίας, των εικαστικών τεχνών και των πολιτιστικών διαδρομών.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το κοινό ενδιαφέρον Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό ως γέφυρα διαλόγου, αμοιβαίας κατανόησης και δημιουργικής συνεργασίας, στη βάση των μακραίωνων ιστορικών δεσμών που συνδέουν τους δύο λαούς.

Στη συνάντηση εργασίας παρευρέθησαν η πρέσβης της Ελλάδας στην Τασκένδη Παρασκευή Τζεβελέκη και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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