Τα γερμανικά Αρχεία Άρολζεν στη Θεσσαλονίκη

Τα Αρχεία Άρολζεν παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη τα συγκλονιστικά αποτελέσματα της αποστολής τους στην Ελλάδα, με σημείο αναφοράς την απόδοση προσωπικών αντικειμένων θυμάτων των Ναζί στους συγγενείς τους. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε με καθοριστική συμβολή μαθητών από ελληνικά σχολεία, μετατρέποντας τη μνήμη σε ζωντανή βιωματική εμπειρία.

Συγκίνηση και δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων

Όπως αφηγείται ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, ανιψιός του Θεοφύλακτου - Θεόφιλου Σιμωνίδη, τα συναισθήματα είναι έντονα: «Αισθάνομαι μια δικαίωση ότι ο άνθρωπος αυτός έστω και μετά από 80 χρόνια βρήκε τον προορισμό του». Με μεγάλο σεβασμό παρέλαβε το ρολόι τσέπης και ένα κομμάτι καδένας του προγόνου του, ο οποίος εκτοπίστηκε και απεβίωσε υπό δεινές συνθήκες λίγο πριν το τέλος του Βʼ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η μαθητική ομάδα του Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου αφιέρωσε μήνες εντατικής έρευνας για να εντοπίσει τα ίχνη του Σιμωνίδη: από το απολυτήριο της σχολικής του διαδρομής, μέχρι τις προσωπικές φωτογραφίες και τα αιτήματα απαλλαγής διδάκτρων, όλα επανέφεραν τη μνήμη του θύματος στη δημόσια και ιστορική συνείδηση.

Η εκπαιδευτική αξία της έρευνας για τους νέους

Η ενεργή συμμετοχή μαθητών έδωσε νέα διάσταση στη σημασία της ιστορίας, προσθέτοντας βαθιά ανθρώπινα βιώματα: «Μάθαμε πολλά καινούργια πράγματα· οι καταστάσεις βίας της Κατοχής μάς συγκλόνισαν», τονίζει ο Ιάσων Καλλίας, 15 ετών. Η υπεύθυνη καθηγήτρια Ελευθερία-Αμαλία Παπιδά σημειώνει πως τέτοιες δράσεις κάνουν την ιστορία προσιτή: «Δεν είναι μόνο γεγονότα και ημερομηνίες, είναι ζωές ανθρώπων».

Αντικείμενα-σύμβολα επιστρέφουν στους απογόνους

Μέσα από τα αρχεία του Bad Arolsen εντοπίστηκε ένα δαχτυλίδι, με την εγχάρακτη επιγραφή «Γ. Χάνας 31.1.43», και σύντομα θα παραδοθεί στους συγγενείς του, με πρωτοβουλία του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ευόσμου. Η επιστροφή καθενός τέτοιου αντικειμένου είναι, σύμφωνα με τον Άγγελο Χοτζίδη, καθηγητή του σχολείου, μια πράξη τιμής στη μνήμη των θυμάτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η μαθήτρια Δέσποινα Καρκατσούλη τόνισε: «Καταφέραμε να νιώσουμε ένα πονεμένο κομμάτι της ιστορίας. Ελπίζω να κλείσαμε μια μικρή πληγή των συγγενών με την επιστροφή των αντικειμένων».

Μια εκστρατεία συλλογικής μνήμης και αντίστασης στην λήθη

Η διεθνής εκστρατεία Stolen Memory έχει ως αποστολή την επιστροφή αντικειμένων που κατασχέθηκαν από τους Ναζί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Περισσότεροι από 55 εκατομμύρια φάκελοι για 17,5 εκατ. θύματα αποτελούν ζωντανή παρακαταθήκη – κάθε όνομα και μια ιστορία, μια χαμένη ζωή. Η Φλοριάν Αζουλάι, διευθύντρια των Αρχείων Άρολζεν, δηλώνει: «Είναι αδύνατο χωρίς τη συμμετοχή εθελοντών να βρεθούν οι οικογένειες – κάθε απόδοση αντικειμένου είναι μια μερική ανασύνθεση οικογενειακής ιστορίας».

Τα βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές, ανοίγουν νέους ορίζοντες στη μεταλαμπάδευση της ιστορικής μνήμης: «Ζούμε σε εποχές που οι δημοκρατικές αρχές αμφισβητούνται σοβαρά. Η αναφορά σε αυτή την ιστορία μας δείχνει τι μπορεί να συμβεί αν δεν αγωνιστούμε για τη δημοκρατία», προειδοποιεί η Αζουλάι.

Παραμένει ανοιχτή η αναζήτηση και των υπολοίπων φακέλων Ελλήνων κρατουμένων με προσωπικά αντικείμενα στα Αρχεία Άρολζεν. «Ο στόχος είναι να τους βρούμε όλους. Βρήκαμε πάνω από χίλιες οικογένειες μέσα σε εννέα χρόνια. Για τους υπόλοιπους, όλα είναι πιθανά», καταλήγει αισιόδοξα η Αζουλάι.

Πηγή: Deutsche Welle

