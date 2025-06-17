Λογαριασμός
Μελίνα Ασλανίδου-Σοφία Μάνου: Ενώνουν τις φωνές τους για μια μοναδική συναυλία στα Κύθηρα

Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της πολιτιστικής ενίσχυσης των νησιών της Περιφέρειας Αττικής και προσφέρεται δωρεάν στο κοινό 

Συναυλία

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κυθήρων παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια μας», την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 και ώρα 21:00 στο ειδυλλιακό λιμάνι του Καψαλίου στα Κύθηρα. Δύο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Μελίνα Ασλανίδου και η Σοφία Μάνου, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που έχουν χαραχθεί στη μνήμη όλων μας.

Μαζί τους η διακεκριμένη Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ», υπό τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γεώργιου Δεμελή.

Συναυλία

Πληροφορίες:

  • Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025
  • Ώρα έναρξης: 21:00
  • Τοποθεσία: Λιμένας Καψαλίου – Κύθηρα
  • Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Δήμος Κυθήρων

 Καλλιτεχνική ομάδα:

  • Μελίνα Ασλανίδου
  • Σοφία Μάνου
  • Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ»

Διεύθυνση & Ενορχηστρώσεις: Μανώλης Ανδρουλιδάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γεώργιος Δεμελής
 

