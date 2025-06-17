Μελίνα Ασλανίδου-Σοφία Μάνου: Ενώνουν τις φωνές τους για μια μοναδική συναυλία στα Κύθηρα

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κυθήρων παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια μας», την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 και ώρα 21:00 στο ειδυλλιακό λιμάνι του Καψαλίου στα Κύθηρα. Δύο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Μελίνα Ασλανίδου και η Σοφία Μάνου, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που έχουν χαραχθεί στη μνήμη όλων μας.

Μαζί τους η διακεκριμένη Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ», υπό τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γεώργιου Δεμελή.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Τοποθεσία: Λιμένας Καψαλίου – Κύθηρα

Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση:

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Κυθήρων

Καλλιτεχνική ομάδα:

Μελίνα Ασλανίδου

Σοφία Μάνου

Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ»

Διεύθυνση & Ενορχηστρώσεις: Μανώλης Ανδρουλιδάκης

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γεώργιος Δεμελής



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.