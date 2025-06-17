Μελίνα Ασλανίδου-Σοφία Μάνου: Ενώνουν τις φωνές τους για μια μοναδική συναυλία στα Κύθηρα

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Κυθήρων παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια μας», την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 και ώρα 21:00 στο ειδυλλιακό λιμάνι του Καψαλίου στα Κύθηρα. Δύο σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Μελίνα Ασλανίδου και η Σοφία Μάνου, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία γεμάτη αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που έχουν χαραχθεί στη μνήμη όλων μας.
Μαζί τους η διακεκριμένη Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ», υπό τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γεώργιου Δεμελή.
Πληροφορίες:
- Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025
- Ώρα έναρξης: 21:00
- Τοποθεσία: Λιμένας Καψαλίου – Κύθηρα
- Είσοδος: Ελεύθερη
Διοργάνωση:
- Περιφέρεια Αττικής
- Δήμος Κυθήρων
Καλλιτεχνική ομάδα:
- Μελίνα Ασλανίδου
- Σοφία Μάνου
- Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ»
Διεύθυνση & Ενορχηστρώσεις: Μανώλης Ανδρουλιδάκης
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γεώργιος Δεμελής
