Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η άνοδος του Γεωργίου Α΄

Ο ιστορικός Αντώνης Κλάψης, μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε, εξετάζει την πολιτική μετάβαση από την εκθρόνιση του Όθωνα έως την άνοδο του Γεωργίου Α΄.

Η μοναρχία διατηρείται, αλλά το πολίτευμα αλλάζει: Σύνταγμα του 1864, αρχή της δεδηλωμένης και τα νέα κοινοβουλευτικά ήθη.

Σε μια εποχή εντάσεων και αλλαγών, μπαίνουν οι βάσεις για τον πολιτικό ανταγωνισμό που θα κυριαρχήσει τις επόμενες δεκαετίες.

