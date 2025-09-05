Στέλιος Καζαντζίδης: Η μεγαλειώδης συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο

Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που αποτέλεσε μια μεγαλειώδη γιορτή για το λαϊκό μας τραγούδι.

Οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια, με τα οποία ο Στέλιος Καζαντζίδης άφησε το ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Θοδωρής Αθερίδης, μέσα από την αφήγησή του, μας ταξίδεψε στη σημαντική μουσική πορεία του μοναδικού ερμηνευτή και μας γνώρισε τον «Στέλιο πίσω από τον Καζαντζίδη».

Εκτός από τις εξαιρετικές solo εμφανίσεις των καλλιτεχνών, στη σκηνή παρουσιάστηκαν μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο - Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό - Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα - Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη - Γιάννη Διονυσίου, ενώ η βραδιά «έκλεισε» με τους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν όλοι μαζί τραγούδια του αξέχαστου Στέλιου.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν αφιλοκερδώς, την εταιρία παραγωγής Panik Live Records για την άψογη διοργάνωση, τους εθελοντές του Όλοι Μαζί Μπορούμε, καθώς και τους εθελοντές – διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την τροχαία Αθηνών, τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.) και τις θυγατρικές εταιρείες του ΣΤΑΣΥ Α.Ε. & Ο.ΣΥ. Α.Ε., τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί, για την πολύτιμη αρωγή τους.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

