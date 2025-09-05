Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο σπουδαίος τραγουδιστής που με τη φωνή και τα τραγούδια του σημάδεψε γενιές τιμήθηκε χτες, στη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στο Καλλιμάρμαρο που διοργανώθηκε από το «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη προλόγισε τη βραδιά, η οποία ξεκίνησε με ένα σύντομο βίντεο από στιγμές της ζωής του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή, ενώ ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης αφηγήθηκε στιγμές της ζωής του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Τη μουσική βραδιά άνοιξε η Κλαυδία με ποντιακά τραγούδια, για να τιμήσει την καταγωγή που μοιράζεται με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Στη σκηνή, ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος υποδύθηκε τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ταινία «Υπάρχω», ερμηνεύοντας την μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη.

Στη σκηνή βρέθηκαν επίσης οι καλλιτέχνες Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης, ερμηνεύοντας διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη.

Ο επικεφαλής του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» Γιάννης Σπανολιός που διοργάνωσε τη συναυλία, για να πρασινίσει η Ελλάδα δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Ακόμη μια βραδιά, ακόμη μια μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Απόψε για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ευχαριστούμε πρώτον, τους καλλιτέχνες, οι οποίοι ήρθαν και έρχονται πάντα ανιδιοτελώς να τραγουδήσουν τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε όπως και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές για την αγορά δέντρων, να γεμίσουμε την Ελλάδα μας με πράσινο».

Στη μεγάλη βραδιά στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκε, μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

