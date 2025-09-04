Παραδόθηκαν 4 αποκατεστημένες οθωμανικές κρήνες στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ανοίγει τη βάνα και πόσιμο νερό τρέχει στην οθωμανική κρήνη της οδού Δημητρίου Πολιορκητού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη μία από τις τέσσερις κρήνες που παραδόθηκαν σήμερα αποκατεστημένες και από τις οκτώ συνολικά που θα έχουν αποκατασταθεί έως το τέλος του έτους.

Οι ιστορικές αυτές κρήνες ανήκουν στο δήμο Θεσσαλονίκης και το έργο αποκατάστασης της αρχικής μορφής και λειτουργίας τους, αποτελεί πρωτοβουλία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δήμου και του υπουργείου Πολιτισμού -από το οποίο προστατεύονται καθώς πρόκειται για διατηρητέα μνημεία και μετά από εννέα μήνες, παραδόθηκαν σήμερα.

«Αυτό που κάνει ξεχωριστή αυτήν την παρέμβαση είναι ότι ο περισσότερος κόσμος έχει συνηθίσει το Υπουργείο Πολιτισμού να παρεμβαίνει σε μεγάλα μνημεία, όπως η Ακρόπολη, το Ανάκτορο του Φιλίππου, η Αμφίπολη ή στα μεγάλα βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Εδώ έχουμε μικρότερα μνημεία τα οποία όμως έχουν ξεχωριστή βαρύτητα», είπε από το σημείο η υπ. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μνημεία τα οποία η πόλη και οι δημότες αγαπούν και έχουν μεγάλη σημασία για την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης. «Την εποχή που δεν υπήρχε το νερό σε κάθε σπίτι, έπρεπε οι κάτοικοι της περιοχής της εποχής εκείνης, να πάνε στην δημόσια κρήνη να γεμίσουν τα σταμνιά τους με νερό κι αυτό ήταν ένα από τα πρώτα και πολύ χαρακτηριστικά σημεία της αστικοποίησης και της κοινωνικοποίησής τους», υπογράμμισε η υπουργός.

Για μία σύμπραξη του υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΕΥΑΘ, που δίνει ζωή σε μνημειακά αξιοθέατα της Άνω Πόλης και αναδεικνύει ψηφίδες της καθημερινότητας του παρελθόντος, έκανε λόγο από την πλευρά του ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, αναφέροντας πως οι κρήνες που επανεντάσσονται στον αστικό ιστό και …επανασυστήνονται στο δημόσιο χώρο, αποτελούν πλέον έναν νέο, ισχυρό πόλο έλξης και ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν. «Πρόκειται για κρήνες που αφηγούνται ιστορίες του χθες και που είμαστε βέβαιοι πως θα λειτουργήσουν ως πόλο έλξης, τόσο για τους Θεσσαλονικείς όσο και για τους επισκέπτες της πόλης. Η επανασύνδεση των οθωμανικών κρηνών με τη ζωή της πόλης, οι οποίες μάλιστα, διαθέτουν πόσιμο νερό, αναβαθμίζει αισθητά το δημόσιο χώρο, σε μια περιοχή με ειδικό αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό αποτύπωμα», είπε ο κ. Αγγελούδης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού και τις εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης, πραγματοποιούν στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. «Οι κρήνες αυτές είναι συνδεδεμένες με την ιστορία της πόλης. Η κατασκευή των δημόσιων κρηνών, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στους Οθωμανούς. Τον 18ο αιώνα, όταν οι Ευρωπαίοι έκαναν σιντριβάνια στις πλατείες τους, οι Οθωμανοί έκαναν κρήνες, κάποιες πραγματικά κομψοτεχνήματα. Ο Εβλιγιά Τσελεμπή επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη τον 17ο αιώνα και κατέγραψε 64 κρήνες στους μαχαλάδες της Πάνω Πόλης. Μέσα στον 18ο και 19ο αιώνα σίγουρα ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί. Σήμερα σώζονται περίπου 30, οι πιο πολλές σε πολύ κακή κατάσταση -και ιδιωτικές και στην ιδιοκτησία του δήμου», εξήγησε η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Τσιγαρίδα.

Οι υπόλοιπες τρεις κρήνες που παραδόθηκαν σήμερα βρίσκονται στις οδούς Τιμοθέου με Λυσία, Ακροπόλεως (Κόκκινη Βρύση) και στην Ι. Παπαρέσκα.

Βαρβάρα Καζαντζίδου

