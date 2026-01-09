«Σαββόπουλος Long Play»: Το 6ο επεισόδιο

Το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του ΣΚΑΪ, «Σαββόπουλος "Long Play"», έρχεται απόψε, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 23.00.

Αφηγείται ο Παύλος Τσίμας, το εικαστικό κομμάτι είναι του Αλέξη Κυριτσόπουλου και η σκηνοθεσία του Ανδρέα Λουκάκου.

"Μη πετάξεις τίποτε"

Το επεισόδιο ξεκινά την εποχή των μεγάλων διαδηλώσεων για το Μακεδονικό και του εθνικού πυρετού, στον οποίο και ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος μετείχε. «Μπήκα σε μια παραίσθηση ότι μπορεί να μας κάνουν κομμάτια. Ότι μας περιτριγυρίζουν λαοί κακοπαθημένοι, αλλά ισχυροτέρας κράσεως. Ένιωσα φόβο ανομολόγητο ότι μπορεί στο μέλλον να κοπεί η συνέχεια του ελληνισμού. Κι άλλες φορές, μ’ έπιανε μια φαγούρα ότι μπορεί να πεθάνουν και τα ελληνικά». Έτσι γράφτηκαν μερικά από τα τραγούδια του δίσκου "Μην Πετάξεις Τίποτε". «Έγραψα στίχους μεγαλόστομους για την πατρίδα. Έγραψα στίχους για τα Βαλκάνια - πάλι τα Βαλκάνια».

Τα τραγούδια του δίσκου ήταν έτοιμα τον Φεβρουάριο του ‘93. Αλλά πριν κυκλοφορήσουν ήθελε να τα δοκιμάσει στο κοινό. Τον παρακολουθούμε σε εκείνην τη θρυλική τουρνέ, που οργανώθηκε με τη βοήθεια του ΣΚΑΪ, στη Φιλιππούπολη, την πόλη της μαμάς του, στη Σόφια, όπου συνάντησε τις Le Mystère des Voix Bulgares έξω απ’ την εκκλησία του Αλέξανδρου Νιέφσκι, στο Βελιγράδι, όπου έσπασε το εμπάργκο, παίζοντας μπροστά σε 10.000 κόσμο, στο Βουκουρέστι, στη Λευκωσία πάνω στην πράσινη γραμμή και, τέλος, στα Κάστρα της Θεσσαλονίκης.

Από την κυκλοφορία του "Μη Πετάξεις Τίποτε" πέρασαν πέντε χρόνια ως τον επόμενο δίσκο, τον "Χρονοποιό", που κυκλοφόρησε παραμονές της πρώτης πρωτοχρονιάς του νέου αιώνα. Το βράδυ της παραμονής, κάτω από την Ακρόπολη οργανώθηκε μια μεγάλη συναυλία, με τον Μίκη να διευθύνει ένα έργο του κι αμέσως μετά, στο γύρισμα του χρόνου, ο Διονύσης Σαββόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή και παίζει ένα καινούργιο τραγούδι, το "Πρώτη του 2000". «Ένα δάκρυ δεν το απέφυγα», λέει.

Το επεισόδιο κλείνει στο κλίμα που είχαμε στο πρώτο επεισόδιο, μ’ ένα όνειρο του Διονύση Σαββόπουλου. «Την περασμένη Άνοιξη, πριν το Πάσχα, ήμουν στη Θεσσαλονίκη που είναι και η πατρίδα μου να δω φίλους κι ετοιμαζόμουνα πια να κατέβω στην Αθήνα. Οι δουλειές. Κι άκου τώρα ένα περίεργο: ενώ είχα βγάλει εισιτήριο αεροπορικό να επιστρέψω, μου 'ρθε να κατέβω τελικά με ωτοστόπ, όπως στα νιάτα μου, πριν εξήντα τόσα χρόνια. Η Άνοιξη θα έφταιγε… Στήνομαι λοιπόν στην Εθνική οδό. Ψιλόβρεχε. Ωραία, ρομαντικά και μετά από λίγο το βλέπω να ‘ρχεται. Όχι εκείνο το δικό μου. Το δικό μου ήτανε ένα Volvo κόκκινο, ενώ αυτό τώρα ήταν ένα Scania άσπρο, τριαξονικό. Και με μαζεύει λοιπόν». Το αυτοκίνητο είναι διαφορετικό, αλλά ο οδηγός, λέει, είναι ο ίδιος, εκείνος που τον κατέβασε πριν 60 χρόνια στην Αθήνα. Τον αναγνώρισε και τον οδήγησε σε ένα παραμυθένιο χωριό στον Όλυμπο, όπου οι άνθρωποι κοιμούνται όλο τον χρόνο μα ξυπνούν στις γιορτές και στήνουν το ωραιότερο γλέντι.

Σ’ αυτό το επεισόδιο, για τον Διονύση Σαββόπουλο μιλούν οι: Φοίβος Δεληβοριάς, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Νίκος Λώρης, Ορέστης Πλακίδης, Νίκος Πορτοκάλογλου.

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY" είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ και έχει υλοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα αφήγησης: Διονύσης Σαββόπουλος

Παρουσίαση - Σενάριο: Παύλος Τσίμας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Λουκάκος - Αλέξης Κυριτσόπουλος

Art direction - Ζωγραφιές: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Animation: Νίκος Κέλλης - Ειρήνη Βιανέλλη

Μοντάζ: Ανδρέας Λουκάκος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Ποττάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Λάμπρος Παπαδέας

Αρχισυνταξία: Αριάδνη Λουκάκου

Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Δράκου

Έρευνα αρχείου: Φώντας Τρούσας

Ειδική σύμβουλος Δ. Σαββόπουλου: Ελένη Καλέση

Εκτέλεση παραγωγής: dotmov

