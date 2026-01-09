Σε πένθος η συγγραφέας Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσιε για την απώλεια του παιδιού της

Ένας από τους δίδυμους γιους της βραβευμένης Νιγηριανής συγγραφέως, Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσιε, ηλικίας μόλις ενός έτους, έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια. «Με βαθύτατη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο ενός εκ των δίδυμων αγοριών της Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσιε και του Ιβάρα Εσέγκε, του Νκάνου Νάμντι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε εκπρόσωπος της οικογένειας, προσθέτοντας:

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη από αυτή τη βαθιά απώλεια και παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου. Ζητάμε την κατανόηση και τις προσευχές σας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις και ευχαριστούμε τον κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης για το σεβασμό που δείχνουν στην ανάγκη τους για απομόνωση σε αυτή τη στιγμή του απέραντου πένθους».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009 και απέκτησε το πρώτο του παιδί, μια κόρη, το 2016. Το 2024, γεννήθηκαν τα δίδυμα μέσω παρένθετης μητέρας. Η Αντίτσιε έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον εμβληματικές φωνές της σύγχρονης λογοτεχνίας, με το έργο της να πραγματεύεται την αγάπη, τις κοινωνικές ανισότητες, τη γυναικεία χειραφέτηση και την αποικιοκρατία, μεταξύ άλλων.

Το πρώτο της μυθιστόρημα «Purple Hibiscus», συμπεριλήφθηκε το 2004, στη μακρά λίστα για το Βραβείο Booker. Το δεύτερο με τίτλο «Half of a Yellow Sun» - που διαδραματίζεται στη Νιγηρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου - κέρδισε το Γυναικείο Βραβείο Μυθοπλασίας 2007 (Women's Prize for Fiction 20007), ενώ το 2020 ανακηρύχθηκε «νικήτρια των νικητών» μέσα από μια ανοιχτή ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού ανάμεσα σε 25 βραβευμένους συγγραφείς.

Το βιβλίο της «Americanah» που κυκλοφόρησε το 2013 τιμήθηκε με το Βραβείο του Εθνικού Κύκλου Κριτικών Βιβλίου, ένα χρόνο αργότερα. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της, με τίτλο «Dream Count», κυκλοφόρησε πέρυσι και συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα των υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Women's Prize, σύμφωνα με τον Guardian.

