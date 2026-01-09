Με μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία συνεχίζεται ο Κύκλος «Συμφωνικές βραδιές» της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος τον Ιανουάριο.

Δύο εξαιρετικοί νέοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό επισκέπτονται την Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη ρομαντική έκφραση και νεανικό σφρίγος. Η νέα Γερμανίδα μαέστρος Maria Keller, νικήτρια του 7ου Διεθνούς Masterclass και Διαγωνισμού Διεύθυνσης ορχήστρας της Φιλαρμόνιας, θα σταθεί στο πόντιουμ της ορχήστρας που την βράβευσε. Μαζί της, στο ρόλο του σολίστ, ο σπουδαίος Νεοζηλανδός βιολοντσελίστας Matthias Balzat.

Η συναυλία θα ξεκινήσει με τις πολύ ενδιαφέρουσες «Τρεις Χορευτικές Μικρασιατικές Εικόνες» (2006) του Έλληνα συνθέτη Φίλιππου Τσαλαχούρη. Πρόκειται για τρεις ευφάνταστες μινιατούρες για ορχήστρα εγχόρδων, που συνδυάζουν πρωτότυπα τις παραδοσιακές μελωδίες και ρυθμούς της Ιωνίας με την σύγχρονη μουσική γλώσσα ενός από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του 21ου αιώνα.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται το πανέμορφο και δημοφιλές, όσο και δεξιοτεχνικό «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα», σε σι ελάσσονα, op. 104, του Τσέχου συνθέτη Antonín Dvořák (Αντονίν Ντβόρζακ), ένα από τα ωραιότερα έργα του 19ου αιώνα. Γράφτηκε το 1894 για τον στενό φίλο του συνθέτη, βιολοντσελίστα, Hanuš Wihan. Η σύνθεση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη, όσο ο συνθέτης ήταν διευθυντής του εκεί Εθνικού Ωδείου και είναι έργο σχεδόν σύγχρονο και συγγενές με την περίφημη και πασίγνωστη, «Συμφωνία του Νέου Κόσμου».

Το πρόγραμμα θα κλείσει με την Συμφωνία αρ. 4, σε ρε ελάσσονα του Robert Schumann. Το έργο γράφτηκε το 1841, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δεύτερη συμφωνία, όμως ο συνθέτης το αναθεώρησε και του έδωσε την οριστική του μορφή το 1851. Ο Σούμαν ήταν ένα συνθέτης που επηρέασε καθοριστικά τη μουσική αισθητική του 19ου αιώνα όχι μόνο με τις συνθέσεις του αλλά και με τα κείμενα και τις μουσικές κριτικές του, ενώ στήριξε ανιδιοτελώς πολλούς νέους συνθέτες της εποχής στα πρώτα τους βήματα. Η 4η Συμφωνία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα του ρομαντικού συμφωνικού ρεπερτορίου του μέσου 19ου αιώνα. Θα ερμηνευτεί για πρώτη φορά από τη Φιλαρμόνια.

Maria Keller

Η Maria Keller απέκτησε την πρώτη της ορχηστρική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, παίζοντας με διάφορες ορχήστρες νέων και κερδίζοντας βραβεία ως πιανίστα. Μετά την επιστροφή της στη Γερμανία, σπούδασε ορχηστρική διεύθυνση στη Hochschule für Musik und Tanz της Κολωνίας με τον καθηγητή Alexander Rumpf και στη Robert Schumann Hochschule του Ντίσελντορφ με τον καθηγητή Rüdiger Bohn. Παράλληλα με τις σπουδές της, εργάστηκε ως βοηθός και κορεπετίτορας στην Όπερα της Κολωνίας, στην Kammeroper Rheinsberg και στο Θέατρο Krefeld Mönchengladbach.

Ως πιανίστα, η Maria Keller έχει εμφανιστεί με την Bergische Symphoniker και στην Αίθουσα Μουσικής Δωματίου της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Οι συνεργασίες της ως διευθύντρια ορχήστρας περιλαμβάνουν τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντίσελντορφ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βρανδεμβούργου, τη Musikfabrik Köln, τη Rheinische Philharmonie και τη Mitteldeutsche Kammerphilharmonie.

Από το 2022 έως το 2023 διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια της Flora Sinfonieorchester Köln. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας της Αθήνας και δύο ειδικά βραβεία στον Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας Ionel Perlea, ενώ από το 2025 είναι υπότροφος διεύθυνσης ορχήστρας στην Ακαδημία Διεύθυνσης Ορχήστρας του Theater Altenburg

Matthias Balzat

Ο γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία βιολοντσελίστας Matthias Balzat (1999) έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση ως σολίστ και μουσικός δωματίου. Έχει κερδίσει το πρώτο και το δεύτερο βραβείο σε πολλούς σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως ο Διεθνής Διαγωνισμός Βιολοντσέλου Schoenfeld (Κίνα), ο Διεθνής Διαγωνισμός Βιολοντσέλου Accordi Musicali (Ιταλία), ο 69ος Ετήσιος Διαγωνισμός Μουσικής ROSL (Ηνωμένο Βασίλειο), ο Διαγωνισμός Κοντσέρτου Sieghardt-Rometsch (Γερμανία) και ο Εθνικός Διαγωνισμός Κοντσέρτου (Νέα Ζηλανδία, δύο φορές).

Έχει συμπράξει με κορυφαίες ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα Νέας Ζηλανδίας, η Συμφωνική Ορχήστρα του Χαρμπίν, η Συμφωνική Ορχήστρα του Κράισττσερτς, η Sinfonietta Köln και η Ορχήστρα Δωματίου St. Matthews, και έχει συνεργαστεί με αρχιμουσικούς όπως οι Jindong Chi, Guy Noble, Benjamin Northey και Rüdiger Bohn.

Ο Balzat έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Aspen Music Festival, το Classiche Forme και το Edinburgh Fringe. Έχει συνεργαστεί με διάσημους τσελίστες, όπως οι Daniel Müller-Schott, Johannes Moser και Wolfgang Schmidt.

Αφού ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Robert Schumann Hochschule του Ντίσελντορφ με τον Pieter Wispelwey, κατέχει πλέον μεταπτυχιακό τίτλο και τίτλο Konzertexam, καθώς και πτυχίο Bachelor’s από το Πανεπιστήμιο Waikato, όπου ξεκίνησε τις σπουδές του σε ηλικία 14 ετών με τον James Tennant.

Πρόγραμμα

Φίλιππος Τσαλαχούρης, Τρεις χορευτικές Μικρασιατικές εικόνες, έργο 58

Antonín Dvořák, Κοντσέρτο για βιολοντσέλο ορχήστρα σε σι ελάσσονα, έργο 104.

Robert Schumman, Συμφωνία αρ. 4, σε ρε ελάσσονα, έργο 120.

«Στον απόηχο της Γιορτής»

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026, 20.30

"Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος", Ωδείο Αθηνών (Βασ. Γεωργίου B΄ 17-19, Αθήνα 106 75 - είσοδος από την οδό Ρηγίλλης)

15 ευρώ (διακεκριμένη), 10 ευρώ (γενική είσοδος), 8 ευρώ (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ.)

