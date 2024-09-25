Σαράντα χρόνια Alphaville: τρεις επιτυχίες για την αιωνιότητα

Ποια τραγούδια των Alphaville έρχονται αυθόρμητα στο μυαλό; Συνήθως η απάντηση των 50 φεύγα είναι: "Forever Young", "Big in Japan” και "Sounds Like A Melody". Εκτός όμως από τις τρεις παγκόσμιες επιτυχίες, το γερμανικό συνθ-ποπ συγκρότημα από το 1984 έχει κυκλοφορήσει πολλά άλλα τραγούδια τις τελευταίες δεκαετίες. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη δημιουργία τους, τα τρία μέλη του συγκροτήματος κυκλοφορούν τώρα τα αγαπημένα τραγούδια των οπαδών τους σε ένα Best Οf άλμπουμ με τίτλο: "Forever! Best Of 40 Years".



«Για δεκαετίες, αρνούμασταν να βγάλουμε ένα Best Of άλμπουμ, γιατί πιστεύαμε ότι ήταν μπούρδα και δεν είχε τίποτα δημιουργικό», λέει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Μάριαν Γκολντ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa). «Έχουν όμως περάσει 40 χρόνια από τότε και έτσι άρχισα να ενδιαφέρομαι για ένα άλμπουμ με επιτυχίες», λέει ο 70χρονος σήμερα Γκολντ. Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της έκδοσης είναι ότι δόθηκε στους φίλους του συγκροτήματος η ευκαιρία να επιλέξουν διαδικτυακά τα 40 αγαπημένα τους τραγούδια, να τα βάλουν στη σειρά που τους άρεσε και να τα αποθηκεύσουν ως λίστα αναπαραγωγής. Ανάμεσά τους και οι επιτυχίες ”I Die For You Today" (2010), “Dance With Me” (1986) και “The Jet Set” (1985).



Το 1982, οι Μάριαν Γκολντ, Μπέρνχαρντ Λόιντ και Φρανκ Μέρτενς δημιούργησαν στην πόλη Μίνστερ της Βεστφαλίας στη δυτική Γερμανία ένα τρίο που ονομάζονταν, όπως η μετέπειτα διεθνής επιτυχία τους, "Forever Young”. Έναν χρόνο αργότερα το συγκρότημα άλλαξε όνομα. Δανείστηκε τον τίτλο της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του γάλλου σκηνοθέτη Ζαν-Λικ Γκοντάρ Alphaville.

Παγκόσμια επιτυχία με το καλημέρα

Οι τρεις γερμανοί μουσικοί εμπνεύστηκαν από new wave συγκροτήματα όπως οι Ultravox, OMD, Kraftwerk, αλλά και ο David Bowie. Με τη μουσική τους οι Alphaville εξέφρασαν και στιχουργικά την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 στην τότε Δυτική Γερμανία και εκτοξεύτηκαν στην κορυφή των charts με τα τρία πρώτα τους singles το 1984. Τα "Forever Young", "Big in Japan” και "Sounds Like A Melody" κυκλοφόρησαν στην αγορά μέσα σε διάστημα μερικών μόνο μηνών. Λίγο αργότερα ακολούθησε η κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, με ακόμα επτά τραγούδια, πουλώντας περίπου 2 εκατομμύρια αντίτυπα.



Μετά το ντεπούτο και την παγκόσμια επιτυχία το 1984, ο Φρανκ Μέρτενς (πλήκτρα) εγκατέλειψε το συγκρότημα, επειδή δεν ήθελε πια να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, τα οποία πολιορκούσαν καθημερινά τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος. Στα επόμενα άλμπουμ οι Alphaville πειραματίστηκαν με διαφορετικά μουσικά στυλ και πιο πολύπλοκες αφηγήσεις. Ήδη από το πρώτο τους άλμπουμ το τρίο έδινε ιδιαίτερο βάρος στους στίχους, σε αντίθεση με πολλά άλλα, κυρίως γερμανικά, συγκροτήματα της εποχής. «Ως τραγουδιστής, δεν μπορούσα να βρίσκομαι στη σκηνή και να τραγουδάω αρλούμπες. Δεν θα μου άρεσε αυτό. Γι' αυτό και τα τραγούδια μας ασχολήθηκαν με σοβαρά θέματα», λέει ο Μάριαν Γκολντ.



Οι κριτικοί στη Γερμανία πάντως δεν καλοδέχθηκαν το συγκρότημα. Ίσως γιατί δυσκολεύονταν να χωνέψουν ότι ένα νέο σχήμα μπορεί να κάνει τόσες επιτυχίες ήδη από το ξεκίνημά του. Από την άλλη είναι γεγονός ότι οι τρεις μουσικοί προέρχονταν από τη μεσαία τάξη, δεν χρειάστηκε να μάθουν τέλεια τα μουσικά τους όργανα, ούτε να κάνουν εξαντλητικές περιοδείες για να γίνουν γνωστοί. «Και τότε το πρώτο single έγινε τεράστια επιτυχία. Ήταν φανταστικό για εμάς, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι ξένισε κάποιους. Ακόμα και σήμερα δεχόμαστε κριτική στη Γερμανία».

Συναυλίες όχι μόνο για συνταξιούχους

Με το Best Οf άλμπουμ τους οι Alphaville αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και την παιχνιδιάρικη τους διάθεση. Χάρη σε έναν συνδυασμό μελαγχολίας και καλής διάθεσης, πάντα στη βάση ενός εμπορικού ηλεκτρο-ποπ ήχου, το γερμανικό συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια καταξίωση. Στις επόμενες δισκογραφικές τους δουλειές οι τρεις μουσικοί επηρεάστηκαν από την κλασική μουσική, τα μπλουζ, ακόμα και την τζαζ. Με τα "Forever Young", "Big in Japan” και "Sounds Like A Melody" οι Alphaville δημιούργησαν τρεις επιτυχίες για την αιωνιότητα, τις οποίες ακόμα και σήμερα γνωρίζουν αρκετοί νεότεροι, χάρη και στις τάσεις του TikΤok.



Για να γιορτάσουν τα 40 τους χρόνια στη σκηνή, οι Alphaville ξεκινούν τον Νοέμβριο παγγερμανική περιοδεία παρουσιάζοντας τις καλύτερες στιγμές από τα οκτώ στούντιο άλμπουμ τους. Ο τραγουδιστής Μάριαν Γκολντ υπόσχεται πάντως στους φίλους του συγκροτήματος που θέλουν να τους απολαύσουν ζωντανά: «Οι συναυλίες μας δεν απευθύνονται σε συνταξιούχους».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.