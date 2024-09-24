Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η προετοιμασία των Ελλήνων για τον μεγάλο ξεσηκωμό

Η ανάδυση των Ελλήνων στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής ιστορίας τον 19ο αιώνα. Η διακεκριμένη Ελληνίδα ιστορικός, Μαρία Ευθυμίου, περιγράφει στον ΣΚΑΪ 100.3 την προετοιμασία των Ελλήνων για τον μεγάλο ξεσηκωμό. Αυτός είναι ο σημαντικότερος σταθμός για τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένη την κυρία Μαρία Ευθυμίου, εξετάζουν την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την προεπαναστατική περίοδο. Η Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν μια μουσουλμανική πολυπολιτισμική αυτοκρατορία που διοικούνταν στη βάση του Κορανίου και των αρχών της Σαρίας δηλαδή του Ιερού Νόμου. Από τον 15ο αιώνα η Οθωμανική αυτοκρατορία διοικούσε τα τέσσερα ιστορικά Πατριαρχεία της Ανατολής, που μαζί με το Πατριαρχείο των Αρμενίων, βρίσκονταν κάτω από την εποπτεία της. Αυτό συνέβαλε ώστε να ισχυροποιήσει την παρουσία των Οθωμανών στην ζωή των υπηκόων τους, μέσω όμως των δικών τους οργάνων διοίκησης, δηλαδή των εκκλησιαστικών αρχών.

Επιπλέον, εκείνη την εποχή τα θρησκεύματα που υπήρχαν είχαν γίνει ανεκτά μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και είχαν τους φορείς διοίκησης τους, ενώ οι πιστοί μπορούσαν να θρησκεύονται στους χώρους λατρείας τους. Ο Άρης Πορτοσάλτε με την κυρία Ευθυμίου αναφέρθηκαν επίσης στο δίκτυο των ελληνικών σχολείων που υπήρχε εκείνη την εποχή και στους Έλληνες του λόγου. Τέλος ανέλυσαν την Ελληνική εμπορική ναυτιλία που από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα επανάκαμψε και έγινε η σπουδαιότερη ναυτιλία της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας καθώς και την ζωή των εμπόρων.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.