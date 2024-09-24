Ιαπωνική επιστημονική μελέτη που έγινε δυνατή χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη επέτρεψε την ανακάλυψη 300 νέων γεωγλυφικών στην έρημο της Νάσκα (Nazca) στο νότιο Περού, διπλασιάζοντας τον αριθμό των γνωστών μυστήριων γραμμικών αυτών σχημάτων που χρονολογούνται στα 2.000 χρόνια.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην έρευνα μας επέτρεψε να χαρτογραφήσουμε την κατανομή αυτών των γεωγλυφικών με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια», δήλωσε ο αρχαιολόγος Μασάτο Σακάι, του Πανεπιστημίου Yamagata, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην ιαπωνική πρεσβεία στην Λίμα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι προϊόν συνεργασίας του Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Nazca και της IBM Research.

Η έρευνα επικυρώθηκε από την επιστημονική κοινότητα κι δημοσιεύθηκε την Δευτέρα στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η παραδοσιακή μέθοδος, δηλαδή η οπτική αναγνώριση των γεωγλυφικών από φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης αυτής της τεράστιας έκτασης, ήταν αργή και ενείχε τον κίνδυνο ορισμένα να παραληφθούν», διευκρινίζει ο επιστήμονας. Ενώ «η επιταχυμένη έρευνα μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης επέτρεψε τον εντοπισμό 303 νέων γεωγλυφικών μέσα σε έξι μήνες επιτόπου εργασίας», σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην PNAS.

Για την ανακάλυψη των 303 σχημάτων χρειάσθηκε η ανάλυση μεγάλου αριθμού γεωδιαστημικών φωτογραφιών από αεροπλάνα και η συμμετοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης πολλαπλασίασε επί 16 τον ρυθμό. Αυτό δείχνει σε ποιο βαθμό η τεχνολογία αυτή επιταχύνει τις ανακαλύψεις σε τομείς όπως η αρχαιολογία.

Στο άρθρο υπενθυμίζεται ότι η ανακάλυψη των 430 ήδη γνωστών γεωγλυφικών της Νάσκα χρειάσθηκε περί τον ένα αιώνα.

Τα 303 νέα γεωγλυφικά περιλαμβάνουν «γιγάντια γραμμικά σχέδια που αναπαριστούν άγρια ζώα, αλλά και μικρά σχήματα με μοτίβα που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και περιλαμβάνουν ανθρώπους και οικόσιτα καμηλοειδή.

Οι περίφημες γραμμές της Νάσκα χρονολογούνται στα 2.000 χρόνια και ανήκουν την Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco. Απεικονίζουν γεωμετρικά σχήματα και σιλουέτες ζώων που δεν είναι ορατά παρά από τον ουρανό.

Το πραγματικό νόημα των γεωγλυφικών της Νάσκα παραμένει αίνιγμα: ορισμένοι ερευνητές βλέπουν σε αυτά ένα αστρονομικό παρατηρητήριο, άλλοι ημερολόγιο.

Η περιοχή των γραμμών της Νάσκα βρίσκεται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτίως της Λίμα στη έρημο. Τα πρώτα γεωγλυφικά ανακαλύφθηκαν το 1927.

Οι κάτοικοι του πολιτισμού Νάσκα κατείχαν την περιοχή από το 200 έως το 700 μετά Χριστόν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.