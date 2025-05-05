ΣΑΠΟΕ: Ανησυχία για το σενάριο δασμών 100% στις μη αμερικανικές κινηματογραφικές παραγωγές

Τον έντονο προβληματισμό του εκφράζει ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) για την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Εμπορίου και τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς 100% σε όλες τις κινηματογραφικές παραγωγές που έχουν γυριστεί εκτός ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Κυριακής 4 Μαΐου.
"Παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς, πότε και με ποιους όρους θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η αμφιλεγόμενη και δυσεφάρμοστη αυτή πρόθεση, είναι σίγουρο ότι η ανακοίνωση ήδη θα επιφέρει επώδυνους κλυδωνισμούς στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, μόλις λίγες μέρες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών" σημειώνει ο ΣΑΠΟΕ. Ο φορέας υπενθυμίζει πως συνεχίζει την εκστρατεία για την "εφαρμογή της νομοθεσίας που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία AVMS (AVMS Directive), η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ήδη από το 2018 τη φορολόγηση των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας με στόχο την ενίσχυση των εθνικών βιομηχανιών, καθώς και τη διεύρυνση της επιβολής τελών συνδρομητικής τηλεόρασης και στους διεθνείς παρόχους" που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
"Σε αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Δανία, η Τσεχία κα, που έχουν προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των αλλοδαπών παρόχων έως και 20%, η χώρα μας έχει μείνει ανησυχητικά πίσω και στον τομέα αυτό" σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΑΠΟΕ.
Αν και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για τους δασμούς στις ξένες ταινίες, η αμερικανική διοίκηση εξετάζει όλες τις επιλογές για την υλοποίηση της οδηγίας του πρόεδρου Τραμπ δήλωσε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα.
