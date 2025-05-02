«Bunker»: H νέα ταινία του Φλοριάν Ζελέρ με τους Χαβιέρ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί και ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια της βιομηχανίας του θεάματος, Χαβιέρ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ, ετοιμάζονται να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη.

Το νέο τους εγχείρημα είναι το ψυχολογικό θρίλερ «Bunker», το οποίο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη και σεναριογράφου Φλοριάν Ζελέρ.

Η FilmNation Entertainment έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή του, μέσω των εταιρειών παραγωγής Blue Morning Pictures και MOD Producciones, ενώ θα παρουσιαστεί στην Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών 2025.

Εστιάζει «σε έναν αρχιτέκτονα που αναλαμβάνει ένα ηθικά αμφιλεγόμενο έργο, την κατασκευή ενός καταφυγίου επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, για το οποίο η σύζυγός του αρχίζει να αμφισβητεί τον γάμο τους μετά από 17 χρόνια κοινής ζωής».

Javier Bardem & Penélope Cruz to star in ‘BUNKER’ from Oscar-winning writer-director Florian Zeller.



When an architect accepts a morally ambiguous project — building a survivalist bunker for a tech billionaire — his wife begins to question their marriage after 17 years together. pic.twitter.com/EX8FLeaYWU — Film Updates (@FilmUpdates) May 1, 2025

Η ταινία περιγράφεται ως «ένα θρίλερ που εμβαθύνει στις συναισθηματικές και ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι μέσα από τις πιέσεις του κόσμου γύρω του, εξερευνώντας τους φόβους, τις αμφιβολίες και τα διλήμματα που καθορίζουν την σύγχρονη εποχή».

Ο διάσημος σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο αποκλειστικά για τους δύο πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι μαζί εδώ και σχεδόν 17 χρόνια έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

«Ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία ενός γάμου και ένιωσα βαθιά την ανάγκη να συνεργαστώ με ένα ζευγάρι ηθοποιών στην πραγματική ζωή», δήλωσε ο Φλοριάν Ζελέρ. «Αμέσως με τράβηξε η ιδέα να δουλέψω με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ, δύο από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς οι οποίοι τυγχάνει να είναι και ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια. Έτσι έγραψα το «Bunker» για αυτούς», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, οι δύο σταρ έχουν συμπρωταγωνιστήσει αρκετές φορές στη μεγάλη οθόνη για πάνω από τρεις δεκαετίες, όπως στις ταινίες «Jamón, Jamón», «Vicky Cristina Barcelona» και «Everybody Knows».

Η Federica Sainte-Rose της Blue Morning Pictures θα βρίσκεται στην παραγωγή μαζί με τους Fernando Bovaira και Simon de Santiago της MOD Producciones. Η Alice Dawson θα είναι επίσης παραγωγός της ταινίας.

