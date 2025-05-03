Είκοσι εννέα χρόνια μετά τo καταιγιστικό "Speed" και δεκαεννέα μετά το ρομαντικό "The Lake House" του Αλεχάντρο Αγρέστι (Alejandro Agresti) το κινηματογραφικό δίδυμο των Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock) ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το κοινό.

Οι δύο σταρ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο, άτιτλο ρομαντικό θρίλερ, το σενάριο του οποίου φέρει την υπογραφή του Νόα Όπενχαϊμ (Noah Oppenheim), γνωστός για την επιτυχημένη βιογραφική ταινία «Jackie» που χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman), αλλά και για τη συμμετοχή του στη δημιουργία της σειράς-θρίλερ του Netflix, «Zero Day», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro).

Προς το παρόν λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν γίνει γνωστές.

“Speed” stars Keanu Reeves and Sandra Bullock are getting back together for a romantic thriller in development at Amazon MGM Studios. https://t.co/NHvsfQAs8X pic.twitter.com/PrPpzGcp1e — Variety (@Variety) May 2, 2025

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» το πρωταγωνιστικό δίδυμο ενώνει τις δυνάμεις του και με τον Μαρκ Γκόρντον, τον παραγωγό του θρυλικού «Speed».

Ήταν μάλιστα ο Γκόρντον και ο Όπενχαϊμ που παρουσίασαν την ιδέα στους δύο πρωταγωνιστές, με αποτέλεσμα ο Ριβς και η Μπούλοκ να συμμετέχουν ενεργά και στην ανάπτυξη της ταινίας.

Χρέη παραγωγού αναλαμβάνουν τόσο η Μπούλοκ μέσω της εταιρείας της Fortis Films, όσο και οι Ριβς, Γκόρντον και Μπίμπι Νταν (Bibby Dunn) για λογαριασμό της The Mark Gordon Company. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται επίσης ο σεναριογράφος και η Σάρα Μπρέμνερ (Sarah Bremner) μέσω της εταιρείας τους, Prologue Entertainment.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.