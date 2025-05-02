Martin Scorsese: Η τελευταία συνέντευξη του Πάπα Φραγκίσκου έγινε ταινία από τον διάσημο σκηνοθέτη

Ο Μάρτιν Σκορσέζε είναι ο παραγωγός ντοκιμαντέρ με τη συμμετοχή του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου, σε ηλικία 88 ετών.

Η ταινία περιλαμβάνει προσωπικές συνομιλίες του σκηνοθέτη με τον ποντίφικα, με τους δημιουργούς να επισημαίνουν πως φιλοξενεί την τελευταία εκ βαθέων συνέντευξη του πάπα μπροστά στην κάμερα.

Επίκεντρο του ντοκιμαντέρ που φέρει τον τίτλο «Aldeas - A New Story» είναι η δράση του διεθνούς, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Scholas Occurrentes», που ίδρυσε ο πάπας το 2013 για να προωθήσει αυτό που αποκαλείται «Πολιτισμός της Συνάντησης» μεταξύ των νέων.

Martin Scorsese will produce a new documentary featuring an on-camera interview with Pope Francis that was recorded at Vatican City in December, a few months before the pope died at the age of 88. https://t.co/Ftj6cOI4DE — New York Times Arts (@nytimesarts) May 1, 2025

Μέρος του έργου του οργανισμού περιλαμβάνει την παραγωγή, κινηματογραφικών ταινιών. Το ντοκιμαντέρ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες, των Κλάρ Τάβερνορ και Τζόνι Σίπλεϊ, θα παρουσιάσει νέους από την Ινδονησία, την Γκάμπια και την Ιταλία, να γυρίζουν ταινίες μικρού μήκους οι οποίες θα κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της κάθε χώρας.

Σε κοινή ανακοίνωση των Aldeas Scholas Film και Sikelia Productions του διάσημου σκηνοθέτη που ανέλαβαν την παραγωγή υπογράμμισαν ότι το πρότζεκτ αποτελεί «μία απόδειξη της διαρκούς πεποίθησης ότι η δημιουργικότητα δεν είναι μόνο ένα μέσο έκφρασης, αλλά και ένα μονοπάτι προς την ελπίδα και τη μεταμόρφωση».

Πριν από τον θάνατό του, ο πάπας Φραγκίσκος αποκάλεσε την δράση του οργανισμού ως «ένα εξαιρετικά δημιουργικό και πολύ εποικοδομητικό έργο, επειδή φτάνει στις ρίζες του τι είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη κοινωνικότητα, οι συγκρούσεις...η ουσία του ταξιδιού μιας ζωής».

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis met this morning with the renowned American director and producer Martin Scorsese, 81, at the Vatican. Scorsese is currently working on a film about Jesus. pic.twitter.com/KTMUgI4iDR — EWTN Vatican (@EWTNVatican) January 31, 2024

Ο Σκορσέζε ανέφερε πως «ήταν σημαντικό για τον πάπα Φραγκίσκο οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να ανταλλάσσουν ιδέες με σεβασμό διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική τους ταυτότητα και ο κινηματογράφος είναι το καλύτερο μέσο για να γίνει αυτό».

Σύμφωνα με τον Guardian, σημαντική επιρροή στην κινηματογραφική του πορεία φαίνεται πως άσκησαν οι συναντήσεις του με τον εκλιπόντα ποντίφικα. Οι συζητήσεις τους, συχνά τροφοδοτούσαν την έμπνευση του 82χρονου δημιουργού των γνωστών ταινιών «The Last Temptation of Christ» και «Silence».

