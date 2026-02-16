Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον εμβληματικό Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, έχοντας διανύσει μια πορεία δεκαετιών κινηματογραφικής δημιουργίας.

Γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις 5 Ιανουαρίου 1931 και για το παγκόσμιο κοινό ταυτίστικε με τον «consigliere» με το ψυχρό- διαπεραστικό βλέμμα, Τομ Χέιγκεν, στις δύο πρώτες ταινίες του «Νονού».

Παράλληλα οι ερμηνείες του στα «Αποκάλυψη Τώρα», «The Great Santini», «Lonesome Dove» και «The Apostle» επιβεβαίωσαν το εύρος και το βάθος του ταλέντου του.

Κατέκτησε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1983 ,Τρυφερές σχέσεις (Tender Mercies), ενώ είναι επίσης κάτοχος δυο βραβείων Έμμυ, τεσσάρων χρυσών σφαιρών και ενός Βραβείο BAFTA Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Ντυβάλ έγινε γνωστός το 1959 με τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «The Twilight Zone» και έπειτα μεταπήδησε στον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας το ρόλο του Μπου Ράντλεϊ στην ταινία του 1962 «Σκιές και Σιωπή» (To Kill A Mockingbird) πλάι στον Γκρέγκορι Πεκ.

Άλλες του αξιόλογες ταινίες περιλαμβάνουν τις: «M*A*S*H», 1970, «THX 1138» 1971, «Η Συνομιλία», 1974, «Το δίκτυο» 1976, «Ο Καλύτερος» 1984, «Τα Χρώματα της Βίας» 1988, «Κοφτερό Λεπίδι» 1996, «Ολέθρια Σύγκρουση»1998 και «Ο Δικαστής» 2014.

Πέθανε την Κυριακή στο ράντσο του στη Βιρτζίνια, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λουτσιάνα. «Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής ιστοριών. Για μένα ήταν απλώς τα πάντα», ανέφερε σε δήλωσή της. «Το πάθος του για την τέχνη του συγκρινόταν μόνο με τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, για ένα καλό γεύμα και για τη συντροφιά. Σε κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα, υπηρετώντας την αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αυτοί εκπροσωπούσαν. Έτσι, αφήνει πίσω του κάτι διαχρονικό και αξέχαστο για όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια στήριξης και για τον χρόνο και την ιδιωτικότητα ώστε να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που μας άφησε», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

