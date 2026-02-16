Πέθανε ο ηθοποιός Robert Duvall

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο εμβληματικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Ηταν ο «consigliere» με το διαπεραστικό βλέμμα, στις δύο πρώτες ταινίες του «Νονού» ενώ οι ερμηνείες του στα «Αποκάλυψη Τώρα», «The Great Santini», «Lonesome Dove» και «The Apostle», τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ο Ντιβάλ, που είχε τιμηθεί με Όσκαρ – ένα από τα επτά συνολικά που είχε διεκδικήσει – για την ερμηνεία του ως αλκοολικού τραγουδιστή της κάντρι στην ταινία του 1983 «Tender Mercies», πέθανε την Κυριακή στο ράντσο του στη Βιρτζίνια, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λουτσιάνα.

«Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής ιστοριών. Για μένα ήταν απλώς τα πάντα», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Το πάθος του για την τέχνη συγκρινόταν μόνο με τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, για ένα καλό γεύμα και για τη συντροφιά. Σε κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα, υπηρετώντας την αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αυτοί εκπροσωπούσαν. Έτσι, αφήνει πίσω του κάτι διαχρονικό και αξέχαστο για όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια στήριξης και για τον χρόνο και την ιδιωτικότητα ώστε να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που μας άφησε», ανέφερε επίσης η ίδια.

Πηγή: skai.gr

