Πέθανε ο συγγραφέας Φρέντερικ Φορσάιθ

Ο Βρετανός συγγραφέας Φρέντερικ Φορσάιθ, ένας από τους αριστοτέχνες του μυθιστορήματος κατασκοπείας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 86 ετών, μετέδωσε σήμερα το BBC.

Πρώην ανταποκριτής του Reuters και του BBC, και πληροφοριοδότης της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, ο Φορσάιθ έγινε γνωστός χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες του ως δημοσιογράφος στο Παρίσι για να γράψει την ιστορία μιας απόπειρας δολοφονίας κατά του Σαρλ ντε Γκωλ.

"Θρηνούμε για τον θάνατο ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς βιβλίων θρίλερ στον κόσμο", έγραψε ο ατζέντης του Τζόναθαν Λόιντ, του λογοτεχνικού οργανισμού Curtis Brown, ενός από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, ανακοινώνοντας τον θάνατο του Φορσάιθ.

Ο Φρέντερικ Φόρσαϊθ, ο οποίος ήταν πιλότος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, σπουδαίος ρεπόρτερ, μυστικός πράκτορας και έγινε συγγραφέας λόγω οικονομικής ανάγκης, έγραψε περίπου 20 μυθιστορήματα που πούλησαν περίπου 70 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Από τα πιο ευπώλητα μυθιστορήματά του ήταν το πολιτικό θρίλερ "The Day of the Jackal" (1971) και το πολεμικό μυθιστόρημα "The Dogs of War" (1974).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

