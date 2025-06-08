Χρήστος Κλάρος: Πέθανε ο μπασίστας των Μπλε

Θλίψη στο ελληνικό μουσικό στερέωμα έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Χρήστου Κλάρου, μπασίστα του εμβληματικού συγκροτήματος των Μπλε.
Η δυσάρεστη είδηση κοινοποιήθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook.
«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο μπασίστας μας Χρήστος Κλάρος. Θα λείψει σε όλους μας», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Ο Χρήστος Κλάρος υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι των Μπλε, προσφέροντας με το ταλέντο και την αφοσίωσή του στη μουσική διαδρομή του συγκροτήματος.
Η απουσία του αφήνει ένα βαθύ και δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή.
