Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, φέρεται να έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού The Critic.

Για να επιστραφούν μόνιμα τα Γλυπτά στην Αθήνα, θα απαιτούνταν τροποποίηση του νόμου περί Βρετανικών Μουσείων του 1963, ο οποίος απαγορεύει την απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή του μουσείου. Ωστόσο, το σχέδιο του Όσμπορν αφορά μακροχρόνιο δανεισμό.

«Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί νομικά την κυριότητα των Γλυπτών, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να επιστρέψουν στο Λονδίνο σε περίπτωση που μεταφερθούν στην Αθήνα», σημειώνει το βρετανικό περιοδικό το οποίο υποστηρίζει πως το νομικό τοπίο έχει αλλάξει από το 2022, όταν η κυβέρνηση των Συντηρητικών πέρασε νόμο (Charities Act) που επιτρέπει σε μουσεία να αποδεσμεύονται από αντικείμενα της συλλογής τους σε περιπτώσεις «ηθικής υποχρέωσης». Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει εναλλακτική νομική βάση σε περίπτωση που τεθεί υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα της μη επιστροφής των Γλυπτών στο Λονδίνο.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε στο The Critic ότι η επίσημη θέση του ιδρύματος δεν έχει αλλάξει: «Οι συζητήσεις με την Ελλάδα συνεχίζονται και είναι εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι μια μακροχρόνια συνεργασία επιτυγχάνει την ισορροπία ανάμεσα στην παγκόσμια διάδοση των σημαντικότερων εκθεμάτων μας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της συλλογής του Μουσείου μας.»

Πάντως, ο Νταν Χικς, καθηγητής σύγχρονης αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κάνει λόγο για ένα «μπερδεμένο» δημοσίευμα το οποίο αναφέρει «λανθασμένα ότι ο Νόμος περί Φιλανθρωπικών Οργανώσεων θα υπερίσχυε του Νόμου περί Βρετανικών Μουσείων ή του Νόμου περί Εθνικής Κληρονομιάς για τα εθνικά μουσεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι στον τομέα αναμένουν ότι αυτό (η επιστροφή) θα συμφωνηθεί σύντομα. «Έχω προβλέψει ότι τα Γλυπτά θα επιστρέψουν στην Αθήνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο για αυτό το χρονοδιάγραμμα».

Ο καθηγητής προσθέτει ότι ήρθε η ώρα για έναν επίτροπο ή διευθυντή ενός μουσείου να ζητήσει αλλαγή στον νόμο. «Ήρθε η ώρα για πραγματική διαφάνεια και δημόσια τεκμηρίωση σχετικά με τις συλλογές που φυλάσσονται εις βάρος των φορολογουμένων — αποτιμώντας και επενδύοντας στο κρίσιμο πρωτογενές επιμελητικό έργο των βρετανικών μουσείων», καταλήγει ο Χικς.

