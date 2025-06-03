Πέμπτη Διεθνής Συνάντηση ALPHA MISSION – ΔELOS Ανθρώπινοι Οικισμοί

Στις 26 και 27 Μαΐου 2025, κάτω από τον λαμπρό ήλιο του Αιγαίου, στο ιερό νησί της Δήλου — γενέτειρα του Απόλλωνα και της Άρτεμης, ένα από τα πρώτα κοσμοπολίτικα κέντρα της Μεσογείου και σήμερα υπαίθριο μουσείο — πραγματοποιήθηκε η 5η Παγκόσμια Συνάντηση της ALPHA MISSION – ΔELOS. Με τίτλο «Ανθρώπινοι Οικισμοί: Από τη Γη στη Σελήνη και πιο πέρα», η διοργάνωση προσκάλεσε διακεκριμένους επιστήμονες, στοχαστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες να επανεξετάσουν πώς κατοικούμε τον πλανήτη μας αλλά και κόσμους πέρα από αυτόν.

Αντλώντας έμπνευση από τη Δήλο, που στο απόγειό της φιλοξενούσε σχεδόν 30.000 κατοίκους σε ισορροπία με τους λιγοστούς φυσικούς πόρους του νησιού, η συνάντηση στράφηκε στο παρελθόν για να συμβάλλει σ’ ένα νέο όραμα για το μέλλον. Στο νησί του Απόλλωνα, του θεού του φωτός, που όμως λατρευόταν και ως Κτίστης και Αρχηγέτης –δηλαδή συνδεόταν με την ίδρυση πόλεων–, οι συζητήσεις στράφηκαν γύρω από το πώς μπορούμε να χτίζουμε με σοφία, υπευθυνότητα και σε αρμονία με την φύση στην οποία ανήκουμε.

H ALPHA MISSION – ΔELOS αποτελεί πρωτοβουλία του World Human Forum. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και της Europa Nostra.

Η λίστα των ομιλητών περιελάμβανε διακεκριμένους επιστήμονες, στοχαστές, ερευνητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και μαθητές από τις Κυκλάδες.

Ανάμεσα τους οι John Schellnhuber, Carlos Moreno, Γιάννης Ζουγανέλης, Αθηνά Κουστένη, Mark Wigley, Beatriz Colomina, Daniel A. Barber, David Gissen, Δημήτρης Φιλιππίδης, Simon Richards, Nahum Romero, Catherine Gall, Θωμάς Δοξιάδης, Véronique Chankowski και άλλοι.

Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρέθηκαν η παρακαταθήκη του σπουδαίου πολεοδόμου Κωνσταντίνου Δοξιάδη και τα Συμπόσια της Δήλου που ενορχήστρωσε κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Σε αυτές τις εμπνευσμένες συναντήσεις συμμετείχαν κορυφαίοι διανοητές όπως οι Buckminster Fuller, Margaret Mead και Marshall McLuhan, για να εξερευνήσουν το μέλλον των ανθρώπινων οικισμών μέσα από το πρίσμα της επιστήμης της Οικιστικής (Ekistics). Διευρύνοντας τη συζήτηση από τη Γη στο διάστημα, η ALPHA MISSION – ΔΕLOS 2025 κάλεσε επιστήμονες της εποχής μας να οραματιστούν οικισμούς στους οποίους φύση, κοινωνία και τεχνολογία συνυπάρχουν αρμονικά – για όπου κι αν ανοίξει τα φτερά της η ανθρωπότητα στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, το World Human Forum παρουσίασε μια νέα γλυπτική εγκατάσταση του καταξιωμένου γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου. Με επίκεντρο τις έννοιες «Εν το παν, Σοφία, Ζωή» σκαλισμένες πάνω σε μάρμαρο σε 6 γλώσσες, προσκαλεί το κοινό σε έναν χώρο πληροφόρησης και περισυλλογής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να στείλουν το προσωπικό τους μήνυμα γύρω από αυτές τις έννοιες παντού στον κόσμο, ταχυδρομώντας μία κάρτα με γραμματόσημα της νέας σειράς ALPHA MISSION - ΔELOS, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τα ΕΛΤΑ.

Δύο μικρά γλυπτά ενθύμια προσφέρθηκαν στον καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμο διευθυντή του Τμήματος Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, καθώς και στον Δημήτρη Αθανασούλη, προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για την αδιάλειπτη υποστήριξή τους από την απαρχή της πρωτοβουλίας ALPHA MISSION - ΔELOS πριν από πέντε χρόνια.



Το διήμερο ολοκληρώθηκε στο αρχαίο θέατρο του νησιού, με «Αρχαίες σκέψεις και κοσμικές ωδές». Η Karen ní Mheallaigh, καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, και η Bettany Hughes, ιστορικός, συγγραφέας και παρουσιάστρια/δημιουργός ντοκιμαντέρ, διάβασαν αποσπάσματα από αρχαία και σύγχρονα κείμενα για τη Δήλο και το διάστημα, συνοδεία ζωντανών ερμηνειών από τη Diana Tishchenko (βιολί), τον Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα), τη Zelişah Kızılkan (φωνή, ντουντούκ) και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο (κρουστά).

