Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε! Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ.

Στέλιος Καζαντζίδης… μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές στο λαϊκό τραγούδι, ένας καλλιτέχνης που το ανέδειξε και το «σημάδεψε» ανεξίτηλα με τον μοναδικό του τρόπο, εκφράζοντας μουσικά την ψυχή του Έλληνα.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

