Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι όψεις μιας πρωτεύουσας

Ο Μάνος Στεφανίδης και ο Άρης Σφακιανάκης στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε μας μεταφέρουν στην Αθήνα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ανασύροντας εικόνες μιας πόλης που αλλάζει πρόσωπο. Μέσα από τα έργα του Τσίλλερ, του Κλεάνθη, του Σούτσου, τους ζωγράφους του Μεσοπολέμου και τους μοντερνιστές αρχιτέκτονες των πρώτων πολυκατοικιών, ξεδιπλώνεται το χρονικό μιας πρωτεύουσας σε διαρκή μετάβαση.

Τα νεοκλασικά μέγαρα συναντούν τις πολυκατοικίες του ’30 και του ’50, κι ανάμεσα σε δρόμους και προσόψεις αναδύονται μικρές ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα μεγάλα αστικά σχέδια.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.