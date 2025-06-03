Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boston Consulting Group (BCG) Βασίλης Αντωνιάδης υπέγραψαν σύμβαση δωρεάς, ύψους 330.000 ευρώ, της BCG, για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚεΔ), σε διεθνή προορισμό συνεδριακού τουρισμού και σε τόπο συνάντησης για την προώθηση του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, σε πλήρη αρμονία με τον μοναδικό χαρακτήρα της περιοχής, την ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά, τα μνημεία και το μοναδικό δελφικό τοπίο. Στο πλαίσιο της μελέτης της Boston Consulting Group καταρτίστηκε σχέδιο οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργικής αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με σκοπό την υποστήριξη της εν λόγω στρατηγικής κατεύθυνσης και την ενίσχυση του ρόλου του, ως φορέα πολιτισμού και ανάπτυξης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Οι Δελφοί, παγκόσμιο ιστορικό και πολιτιστικό τοπόσημο, με ιδιαίτερη φόρτιση και συμβολισμούς, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Σήμερα, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, από το Υπουργείο Πολιτισμού εξελίσσονται μείζονος σημασίας έργα, προϋπολογισμού περίπου 11.000.000 ευρώ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ορίζοντα ολοκλήρωσης, τις αρχές του 2026. Προχωρά, με γοργούς ρυθμούς η εκ βάθρων, επισκευή του Συνεδριακού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου, ώστε να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη των Δελφών και του ΕΠΚεΔ σε διεθνή προορισμό συνεδριακού και πολιτιστικού τουρισμού. Η Boston Consulting Group προσφέρει στο Υπουργείο Πολιτισμού, μια πλήρη μελέτη καθολικής αξιοποίησης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, διατυπώνοντας τις αναγκαίες προαπαιτούμενες ενέργειες και τα έργα, καταθέτοντας συγκριτικά στοιχεία και καλές πρακτικές, από τη διεθνή αγορά. Ευχαριστώ θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της BCG Βασίλη Αντωνιάδη για τη γενναιόδωρη προσφορά του, καθώς και όλα τα στελέχη της εταιρείας για την άριστη συνεργασία μας. Ευχαριστώ τον βουλευτή Φωκίδας και υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα για την κατάθεση της γνώσης και της εμπειρίας του για την περιοχή, την οποία εκπροσωπεί. Οι Δελφοί με τον απαράμιλλης ομορφιάς και σημασίας αρχαιολογικό χώρο, το μοναδικό δελφικό τοπίο και τις οικουμενικές αξίες τις οποίες εκπέμπουν, αποτελούν το όχημα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσουν ομφαλό πολιτισμού και ανάπτυξης».

Η μελέτη περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών του ΕΠΚεΔ, την ανάλυση της προσβασιμότητάς του καθώς και την αποτύπωση του ευρύτερου πλαισίου υποδομών και παρεχομένων υπηρεσιών της περιοχής, το οποίο δύναται να συμβάλει στην υποστήριξη και ανάπτυξη συνεδριακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, διεθνούς εμβέλειας. Εξετάζεται η εγχώρια και διεθνής αγορά συνεδριακών και επαγγελματικών εκδηλώσεων (MICE), με στόχο τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, από συγκρίσιμους θεσμούς και χώρους, καθώς και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και κατευθύνσεων για την οργανωτική, τεχνική και λειτουργική αναβάθμιση του ΕΠΚεΔ. Σημειώνεται ότι το Συνεδριακό Συγκρότημα βρίσκεται σε έκταση 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει Συνεδριακό Κέντρο, Ξενώνα και υπαίθριο Θέατρο. Το συγκρότημα του Συνεδριακού Κέντρου και του Ξενώνα χτίστηκε, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, σε σχέδια των Κώστα Κιτσίκη και Αντώνη Λαμπάκη. Αποτελεί τυπικό αρχιτεκτονικό δείγμα του Μοντέρνου Κινήματος. Το Συνεδριακό Κέντρο διαθέτει δύο κύριες και τέσσερις βοηθητικές αίθουσες συσκέψεων, βιβλιοθήκη και χώρους γραμματείας, καθώς και ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για εκθέσεις και σεμινάρια.



