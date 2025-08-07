Πανσέληνος Αυγούστου: Οδηγός με τις δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις για την αυγουστιάτικη πανσέληνο, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Συνολικά 114 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό κάτω από το φως του φεγγαριού.

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Η φετινή διοργάνωση, θα πλαισιωθεί από εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στο υπουργείο και το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, τις οποίες διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές εκ των οποίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Θεματικές δωρεάν περιηγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Σάββατο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα υποδεχθεί την πανσέληνο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα και με θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου.

Από τις 20:00 έως τις 24:00 τα βλέμματα, οι σκέψεις και τα βήματα των επισκεπτών θα οδηγηθούν σε επιλεγμένα εκθέματα των μονίμων και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου και σε έναν νυχτερινό περίπατο γύρω από αυτό, με ιστορίες που θα ξεδιπλώσουν οι ακόλουθοι αφηγητές:

- Δρ Κωνσταντίνος Νικολέντζος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων

«Ιστορίες λάμψης και μυστηρίου στην Προϊστορία: Χρυσός και κεχριμπάρι αλλιώς»

Αίθουσες 5 και 4.

Από τις 20:00 έως τις 21:00.

Αριθμός συμμετεχόντων 20.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (τηλ.: 213 214 4856).

- Δρ Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

«Οι φάσεις της σελήνης στη ζωή των νεολιθικών κοινωνιών»

Αίθουσα 5.

Από τις 21:15 έως τις 22:00.

Αριθμός συμμετεχόντων 20.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (τηλ.: 213 214 4856).

- Δρ Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, αρχαιολόγος Τμήματος Εκπαίδευσης, επιμελητής Αρχαιοτήτων.

«Ιστορικός περίπατος γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το περιπετειώδες χρονικό δύο αιώνων σε ένα σημείο της πόλης»

Συνάντηση στα σκαλιά του Μουσείου επί της οδού Πατησίων.

Από τις 20:30 έως τις 22:00.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Οι περιηγήσεις θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά. Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής στις 2/8/2025. Ώρα έναρξης εισόδου επισκεπτών (με ελεύθερη είσοδο) στις 20:00. Ώρα τελευταίας εισόδου επισκεπτών στις 23:45. Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι επισκέψιμοι έως τις 24:00.

Πανσέληνος Αυγούστου στο Μουσείο Ακρόπολης

Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού. Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα Πωλητήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ.

Θεματική παρουσίαση «Υδάτινες διαδρομές: το νερό από τη φύση στον μύθο και την πόλη»

Ξεκινώντας από το πρωί, στις 11:00 π.μ., με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου που εκτίθενται στις μόνιμες συλλογές του τόσο στο κτήριο όσο και στο Μουσείο της Ανασκαφής, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν έργα τέχνης και αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίζονται με το νερό, τις διαφορετικές πτυχές του και ιδιαίτερα τη στενή διασύνδεση του με το έτερο πολύτιμο αγαθό της υγείας. Θα μάθουν για τις ανθρώπινες αγωνίες, πίστεις, δοξασίες αλλά και τις απαντήσεις και τις πρακτικές λύσεις των αρχαίων για την επίτευξη της ευζωίας, μέσα από το πρίσμα του θεϊκού και του ανθρώπινου, του ατομικού αλλά και του συλλογικού, στο πλαίσιο της πόλης. Πληροφορίες: Σάββατο 9/8, στις 11:00 στα ελληνικά | Διάρκεια: 90 λεπτά | Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση | Απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο events.theacropolismuseum.gr και στη συνέχεια η προμήθεια εισιτηρίου γενικής εισόδου από τα εκδοτήρια.

Περιοδική έκθεση "Allspice - Michael Rakowitz and Ancient Cultures"

Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση Allspice - Michael Rakowitz and Ancient Cultures που παρουσιάζει το Μουσείο Ακρόπολης και ο ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρωτότυπα αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της νοτιοανατολικής Μεσογείου συνδιαλέγονται με έργα σύγχρονης τέχνης του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιρακινό-Αμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz, συνυφαίνοντας ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Η έκθεση αναδεικνύει διαχρονικά θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας και αποκατάστασης, επιβίωσης και δημιουργίας πολιτισμού, μέσα από έργα εννοιολογικά, συγκινητικά, φανερά πολιτικά και σίγουρα επίκαιρα. Η είσοδος στην έκθεση Allspice είναι ελεύθερη. Το Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 18:00, στα ελληνικά, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ξενάγηση στην έκθεση Allspice. Διάρκεια: 45 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο events.theacropolismuseum.gr.

Όπως κάθε Σάββατο, το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό ως τις 12 μεσάνυχτα. Για όσους επιθυμούν να εξυπηρετηθούν στο εστιατόριο του δευτέρου ορόφου, θα απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο 210 9000915.

Σημειώνεται πως το μουσείο της Ανασκαφής θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.

Πού αλλού υπάρχουν εκδηλώσεις στην Αθήνα

Μουσική εκδήλωση στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Γαλάτσι (21:00)

Μήδεια Έξοδος στο Αμφιαρείειο Ωρωπού (20:30)

Κήπος Νομισματικού Μουσείου με Άρτεμη Κυριακοπούλου (21:00)

Open spaces: Αρχαίο Θέατρο Ζέας, Ακαδημία Πλάτωνος και Δυτικοί Λόφοι λειτουργούν όλο το 24ωρο

Οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα:

