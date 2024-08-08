Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Τα πιο διάσημα χνουδωτά τετράποδα στην ιστορία της τέχνης

Παγκόσμια ημέρα γάτας σήμερα, Πέμπτη 8 Αυγούστου, και κάθε μέρα για όλους εμάς που αγαπάμε τα τετράποδα αυτά ζωάκια. Έτσι, για να τιμήσουμε την σημερινή ημέρα, συγκεντρώσαμε δέκα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης από καλλιτέχνες, που αγάπησαν τις γάτες και τους έδωσαν πρωταγωνιστικούς ρόλους στους πίνακές τους.

Louis Wain, The Bachelor’s Party

Ο Louis Wain γεννήθηκε το 1860 και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Άγγλους ζωγράφους της γενιάς του. Έγινε διάσημος μέσα από τα έργα του που απεικονίζουν γάτες που ξεχωρίζουν για την ανθρωπόμορφη υπόστασή τους. Ο Άγγλος συγγραφέας H.G. Wells είχε αναφέρει μάλιστα: «Εφηύρε ένα στυλ γάτας, μια κοινωνία γάτας, έναν ολόκληρο κόσμο γάτας». Υπάρχει μια θεωρία, πως ο Wain, που ήταν ψυχικά άρρωστος και πιθανότατα είχε σχιζοφρένεια, απέκτησε την εμμονή του με τις γάτες λόγω της ασθένειας του. Όπως και να έχει ο Louis Wain εκλέχθηκε ως πρόεδρος του National Cat Club, συμμετείχε σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις για ζώα και για περίπου 30 χρόνια δεν σταμάτησε να δημιουργεί σχέδια αποκλειστικά με γάτες, τα οποία είναι γνωστά μέχρι και σήμερα.

Henriëtte Ronner-Knip, The Cat at Play

Η Henriëtte Ronner-Knip, γεννήθηκε στο Άμστερνταμ, από μία οικογένεια ζωγράφων. Έγινε γνωστή για τις ζωγραφιές της που είχαν ως θέμα τα οικόσιτα κατοικίδια και κυρίως τις γάτες. Οι ευγενείς της βικτωριανής εποχής, μάλιστα, ξεχώρισαν γρήγορα τους πίνακες της, οι οποίοι είχαν πάντα κάποιο συναισθηματικό υπόβαθρο, χωρίς μεταφορικά νοήματα, με το επίκεντρο της προσοχής να είναι στραμμένο στις ίδιες τις γάτες. Έμπνευση της αποτέλεσαν οι δικές της γάτες, την συμπεριφορά των οποίων μελέτησε μανιωδώς. Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως κατασκεύασε ένα ιδανικά χτισμένο στούντιο με γυάλινη πρόσοψη, στο οποίο οι γάτες της μπορούσαν να τριγυρνούν ελεύθερα, να κοιμούνται και φυσικά να ασχολούνται με τυπικά “γατοπροβλήματα”, όπως μόνο αυτές ξέρουν.

Franz Marc, The White Cat

Ο Franz Marc έγινε γνωστός για τις εξαιρετικά χρωματιστές εικόνες του, που αποτυπώνουν άλογα, σκύλους και εννοείται γάτες. Τα έργα του, που μας δείχνουν τα ζώα στη φυσική τους κατάσταση (ύπνου ή περιποίησης) παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1911-1912 στο Μόναχο. Για τον ίδιο τα ζώα ήταν το ιδανικό σύμβολο της αγνότητας, της αλήθειας και της ομορφιάς. Κάτι ακόμα που κάνει τα έργα του μοναδικά, είναι ο τρόπος που έβλεπε τα χρώματα μέσα από τον συμβολικό χαρακτήρα που τους έδινε – το μπλε σήμαινε πνευματικότητα και αρρενωπότητα, το κίτρινο ευτυχία και το κόκκινο αντιπροσώπευε τη βία.

Bart van der Leck, The Cat

Ο Bart van der Leck είναι κυρίως γνωστός λόγω του περιοδικού De Stijl, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής. Ωστόσο το ενδιαφέρον του για την ζωγραφική και την αρχιτεκτονική συνέβαλαν τρομερά στον τρόπο ζωής του, με αποτέλεσμα το 1916 να χρησιμοποιήσει την τεχνική της ριζοσπαστικής αφαίρεσης στα έργα του, με βάση τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Κατά την επίσκεψη του στο Παρίσι, η κλασική αιγυπτιακή τέχνη στο Λούβρο, ήταν αυτή που τον εντυπωσίασε και τον ενέπνευσε αργότερα να αναπτύξει ένα στυλ με εξαιρετικά απλοποιημένα μοτίβα και χρώματα. Έτσι στο έργο του The Cat, επέλεξε μόνο το μαύρο, το λευκό, το κόκκινο και το πορτοκαλί χρώμα ώστε να απεικονίσει τη γάτα σε διάφορες οπτικές γωνίες.

Hiroshige II, A White Cat Playing with a String

Ο πίνακας αυτός σχεδιάστηκε από τον Hiroshige II, ο οποίος μελετούσε και ακολουθούσε στενά το στυλ του επιτυχημένου μέντορα του Hiroshige, του οποίου πήρε και το όνομα. Το έργο μας δείχνει το πόσο στενά παρατηρούσε ο καλλιτέχνης τη γάτα του, απεικονίζοντας την με μίνιμαλ αλλά και τολμηρό τρόπο. Συγκεκριμένα βλέπουμε τη λευκή γάτα να δαγκώνει ένα μπλε κορδόνι με τα πίσω πόδια ακουμπισμένα στο έδαφος, έτοιμη να “ορμήσει”. Όσοι έχουν γάτα για κατοικίδιο γνωρίζουν απόλυτα!

