Ο Banksy αποκάλυψε ένα νέο έργο τέχνης στο δυτικό Λονδίνο. Το τελευταίο έργο του διάσημου καλλιτέχνη παρουσιάζει μια κατσίκα, που είναι σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός τοίχου, ενώ πέτρες πέφτουν κάτω από το ζώο. Σημαντική λεπτομέρεια: μια κάμερα είναι στραμμένη προς το ζώο.

Banksy reveals new artwork



Banksy has revealed a new piece of art in west London.https://t.co/iIHXSD78Ml August 6, 2024

Πιστεύεται ότι το έργο τέχνης βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Kew, στο Ρίτσμοντ. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τη σχετική φωτογραφία.

Αυτό έρχεται, περίπου, ένα μήνα μετά το τελευταίο του έργο, το οποίο δεν άρεσε ιδιαίτερα στον τότε υπουργό Εσωτερικών, James Cleverly. Ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή, είχε βάλει μια απομίμηση βάρκας μεταναστών να «πλέει» πάνω από το πλήθος, στο Glastonbury τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του indie punk συγκροτήματος Idles και του ράπερ Little Simz.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.