Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Banksy: Το νέο του έργο στο δυτικό Λονδίνο είναι μια κατσίκα – Τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης…

Πιστεύεται ότι το έργο τέχνης βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Kew, στο Ρίτσμοντ

Banksy

Ο Banksy αποκάλυψε ένα νέο έργο τέχνης στο δυτικό Λονδίνο. Το τελευταίο έργο του διάσημου καλλιτέχνη παρουσιάζει μια κατσίκα, που είναι σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός τοίχου, ενώ πέτρες πέφτουν κάτω από το ζώο. Σημαντική λεπτομέρεια: μια κάμερα είναι στραμμένη προς το ζώο. 

Πιστεύεται ότι το έργο τέχνης βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Kew, στο Ρίτσμοντ. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τη σχετική φωτογραφία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Banksy (@banksy)

Αυτό έρχεται, περίπου, ένα μήνα μετά το τελευταίο του έργο, το οποίο δεν άρεσε ιδιαίτερα στον τότε υπουργό Εσωτερικών, James Cleverly. Ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ, η ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή, είχε βάλει μια απομίμηση βάρκας μεταναστών να «πλέει» πάνω από το πλήθος, στο Glastonbury τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του indie punk συγκροτήματος Idles και του ράπερ Little Simz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Banksy (@banksy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Banksy (@banksy)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Banksy
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark