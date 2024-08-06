Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αφύπνιση του ελληνισμού

Πώς η δυτική διανόηση και ο απόηχος της γαλλικής επανάστασης ρίχνουν τον σπόρο για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Ο Αδαμάντιος Κοραής, οι Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και οι Φαναριώτες... Η Αφύπνιση των Ελλήνων για την ελευθερία τους ξεκινά.

Ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Περικλής Βαλλιάνος συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γηραιά ήπειρο στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης που εισήγαγαν την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή και για την αφύπνιση των Ελλήνων.

Στην εκπομπή της Κυριακής 28 Ιουλίου, ο κ. Βαλλιάνος με τον Άρη Πορτοσάλτε ξεκίνησαν την συζήτηση τους με μια από τις επαναστάσεις που εξελίσσεται στην «πλάτη» των μεγάλων επαναστάσεων, της Αμερικανικής, Γαλλικής και αργότερα της Ελληνικής και αναλύουν την Βιομηχανική επανάσταση όπου είναι ένα νέο κεφάλαιο στην εξιστόρηση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Η πρώτη περίοδος της Βιομηχανικής επανάστασης εκτείνεται από το 1750 μέχρι το 1830 και αποτελεί μια ριζική τομή στην ζωή της ανθρωπότητας καθώς άλλαξαν δραματικά οι συνθήκες ζωής για την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων της εποχής εκείνης.

Βασίζεται στις μηχανικές ανακαλύψεις όπου ουσιαστικά οι άνθρωποι πλέον μπορούσαν να παράγουν την δουλειά που θέλουν χωρίς τον παράγοντα του ανθρώπινου μόχθου και της ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνταν μέχρι εκείνη την στιγμή.

Η πιο βασική προϋπόθεση για την εξέλιξη της Βιομηχανικής επανάστασης όμως ήταν η ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα ενώ δημιουργείται και η αρχή της λεγόμενης καταναλωτικής κοινωνίας όπου τα προϊόντα γίνονται ξαφνικά ευρείας κατανάλωσης και δεν θεωρούνται πλέον «πολυτελή» προϊόντα.

Μια άλλη ριζική αλλαγή της Βιομηχανικής επανάστασης, για την εποχή εκείνη, είναι η κατάργηση του Φεουδαλικού συστήματος καθώς ο εργάτης σταματάει να είναι «δεμένος με την γη» και τον εκάστοτε γαιοκτήμονα και κατακτά την ελευθερία του.

