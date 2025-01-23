Ανακοινώθηκαν το μεσημέρι οι υποψηφιότητες από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τα 97α βραβεία Όσκαρ με παρουσιαστές την ηθοποιό Ρέιτσελ Σένοτ και την ηθοποιό και μέλος της ομάδας του Saturday Night Live, Μπόουεν Γιανγκ.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο η καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, προκάλεσε τη διπλή αναβολή της τελετής της Ακαδημίας.

Το ισπανόφωνο μιούζικαλ Emilia Pérez, που αναφέρεται στη ζωή ενός Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών, που γίνεται γυναίκα και ξεκινά μια νέα ζωή, συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας.

Οι ταινίες «The Brutalist» για έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος που κυνηγάει το αμερικανικό όνειρο, και «Wicked», το πρίκουελ του «Μάγου του Οζ», συγκέντρωσαν από 10 υποψηφιότητες η κάθε μία.

Δείτε το trailer της ταινίας Emilia Pérez:

Δείτε το trailer της ταινίας Conclave:

Δείτε το trailer της ταινίας «The Brutalist»:

Δείτε αναλυτικά παρακάτω όλους τους τίτλους που συμμετέχουν στην κούρσα για ένα χρυσό αγαλματίδιο. Η απονομή των 97ων βραβείων Όσκαρ θα διεξαχθεί στις 2 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ.

Οι υποψηφιότητες των 97ων Όσκαρ 2025:

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης

Wicked

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Μπρέιντι Κορμπέτ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown)

Ζακ Οντιάρ ("Emilia Pérez")

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Α' γυναικείος ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked),

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez),

Μάικι Μάντισον (Anora),

Ντέμι Μουρ (The Substance),

Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Α' αντρικός ρόλος

Αντριεν Μπρόντι (Τhe Brutalist),

Τιμοτέ Σαλαμέ (A Complete Unknown),

Ρέιφ Φάινς (Conclave),

Σεμπάστιαν Στάν (The Apprentice),

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing)

Β' γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπάρμπαρο (A Complete Unknown),

Αριάνα Γκράντε (Wicked),

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist),

Ισαμπέλα Ροσελίνι (Conclave),

Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)



Β' αντρικός ρόλος

Γιούρι Μπορίσοβ (Anora),

Κιέραν Κάλκιν (A Real Pain),

Εντουαρτ Νόρτον (A Complete Unknown),

Γκάι Πιρς (The Brutalist),

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Beautiful Men, In the Shadow of the Cypress, Wander to Wonder, Yuck, Magic Candies

Κοστούμια: A Complete Uknown, Conclave, Gladiator II, Nosferatu, Wicked

Μικρού Μήκους Ταινία Live Action: Alien, Anuja, I’m not a robot, The Last Ranger, The Man who could not remain silent

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: A Different Man, Emilia Perez, Nosferatu, The Substance, Wicked

Μουσική: The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked, The Wild Robot

Διασκευασμένο Σενάριο: A Complete Unknown, Conclave, Emilia Perez, Nickel Boys, Sing Sing

Πρωτότυπο Σενάριο: Anora, The Brutalist, A Real Pain, September 5, The Substance

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.