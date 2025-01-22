Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς, στη Μεσσηνία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, στις εργασίες περιλαμβάνονται επεμβάσεις στερέωσης των μυκηναϊκών θολωτών τάφων και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, αλλά και βελτίωσης των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και συντήρησης των θολωτών τάφων δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

ο έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται στα έργα που εκτελεί το ΥΠΠΟ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο λόφος της Περιστεριάς βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ. από την Κυπαρισσία. Επρόκειτο για το πλουσιότερο οικιστικό κέντρο της Δυτικής Πελοποννήσου, κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο. Κατοικήθηκε έως το τέλος της μυκηναϊκής εποχής (1680-1180 π.Χ.) και κυριάρχησε στη Μεσσηνία πριν από την ανάπτυξη του Ανακτόρου του Νέστορος. Πέραν των μυκηναϊκών, έχουν εντοπισθεί και οικιστικά κατάλοιπα των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων της εποχής του Νέρωνα (54-68 μ.Χ.).

«Η Περιστεριά αποτελεί έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο-τεκμήριο της ιστορίας και της προϊστορίας της Μεσσηνίας. Η αποκατάσταση και ανάδειξη των μυκηναϊκών θολωτών τάφων, των κυρίως αρχαιολογικών καταλοίπων του χώρου, αποτελεί βασική προτεραιότητα της επέμβασης, με σκοπό την επίλυση των αισθητικών και των δομικών προβλημάτων, παράλληλα με τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, προς τους επισκέπτες του χώρου», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και συνέχισε: «Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη αποκατάστασης των ταφικών μνημείων, πρόταση χωροθέτησης των κτισμάτων υποστηρικτικών λειτουργιών, πρόταση διαμόρφωσης της πορείας των επισκεπτών και ανάδειξης των τριών ταφικών μνημείων. Στόχος των επεμβάσεων είναι η προστασία των καταλοίπων και η βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς τους, όπου καθίστανται δυσδιάκριτα. Με την αναβάθμιση της εισόδου και των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου αυτά τα, εν πολλοίς άγνωστα μυκηναϊκά μνημεία εισάγουν δυναμικά τον αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς στον πολιτιστικό χάρτη της Μεσσηνίας».

Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟ, στη σημερινή κατάσταση των μνημείων, ως προς την παθολογία τους, διαφέρει για κάθε μνημείο του χώρου. Στο θολωτό τάφο 1, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η εισροή των όμβριων υδάτων στο εσωτερικό του ταφικού θαλάμου. Ο θολωτός τάφος 2 ήταν από την περίοδο της αποχωμάτωσής του σε επικίνδυνη κατάσταση και η τοιχοποιία του ταφικού θαλάμου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Ο θολωτός τάφος 3 έχει αντίστοιχα προβλήματα με το θολωτό τάφο 2, ενώ σημαντική είναι και η έλλειψη αναγνωσιμότητας. Ως προς τις υποδομές στον αρχαιολογικό χώρο, οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εισόδου και στάθμευσης, χωροθετούνται νοτιότερα της επαρχιακής οδού με στόχο τη διεύρυνση του αρχαιολογικού χώρου. Προβλέπεται η κατασκευή δύο ανεξάρτητων κτηρίων. Το κτήριο Α' στεγάζει το εκδοτήριο-φυλάκιο και το πωλητήριο και το κτήριο Β' στεγάζει σημείο πληροφόρησης και χώρους υγιεινής. Ανάμεσα στους κτηριακούς όγκους διαμορφώνεται αυλή στεγασμένη με πέργκολα. Η αυλή λειτουργεί ως χώρος εισόδου και συγκέντρωσης κοινού.

Ως προς τις διαδρομές επίσκεψης, η κύρια διαμορφωμένη πορεία, κοινή για πεζούς και για ΑμεΑ, ξεκινά από το σημείο εισόδου και καταλήγει στο θολωτό τάφο 1. Ακολουθεί χάραξη που διαμορφώνεται μέσω ραμπών και πλατωμάτων με προδιαγραφές για την κίνηση ΑμεΑ. Τα πλατώματα από όπου εξασφαλίζεται η θέαση των επιμέρους αρχαιοτήτων καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια και εξοπλίζονται με καθιστικούς πάγκους. Η δευτερεύουσα πορεία επίσκεψης έχει πιο ελεύθερη χάραξη και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν δυτικά των ταφικών μνημείων 2 και 3.

Εντός του αρχαιολογικού χώρου διατηρούνται τα υφιστάμενα φυσικά μονοπάτια που δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτικής περιήγησης και ανόδου προς την κορυφή του λόφου. Στα περισσότερα διαμορφωμένα πλατώματα των διαδρομών και, κυρίως, στα σημεία θέασης των επιμέρους αρχαιοτήτων, τοποθετούνται ξύλινα καθιστικά, πινακίδες με πληροφοριακό υλικό και μικροί κάδοι απορριμμάτων. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για το έργο περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ψύξης-θέρμανσης, ρεύματος, αντικεραυνικής προστασίας, ενεργητικής πυροπροστασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.