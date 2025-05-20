Δύο μαθήτριες δημοτικού από το 6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού, η δασκάλα αγγλικών Χρύσα Νικολοπούλου και η ειδική παιδαγωγός Αντιγόνη Κουντουριώτη μας μιλούν για το βραβείο που πήραν για την ταινία μικρού μήκους «Fragments of Memory».

Αφιερωμένη στην άνοια από την οποία πάσχουν παγκοσμίως 35 εκατομμύρια άνθρωποι, 10 εκατομμύρια στην Ευρώπη και 150.000 στην Ελλάδα, ενώ λόγω της διαρκούς αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, οι δυσοίωνες εκτιμήσεις των ειδικών ανεβάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που θα νοσήσουν σε 100 εκατομμύρια μέχρι το έτος 2050, ήταν η Ταινία Μικρού Μήκους (αλλά μεγάλων μηνυμάτων) με την οποία συμμετείχε το 6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού, στον 15ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema…διάβασες;» κερδίζοντας το 1ο Βραβείο στην κατηγορία Animation μεταξύ 319 ταινιών όλων των κατηγοριών.

Το «Fragments of Memory» είναι μια stop-motion ταινία μικρού μήκους, δημιουργημένη από μαθητές/-τριες ΣΤ Δημοτικού, που αφηγείται με τρυφερότητα και φαντασία την ιστορία του Henry, ενός ηλικιωμένου άνδρα που ζει με άνοια. Ένα ταξίδι ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ένα ταξίδι στην πραγματικότητα και στον εύθραυστο κόσμο της μνήμης που χάνεται. Οι αναμνήσεις του ξεδιπλώνονται μέσα από ένα παλιό, σκονισμένο άλμπουμ, συμβολικά αντικείμενα και εικόνες που ζωντανεύουν, μόνο για να αρχίσουν να ξεθωριάζουν ξανά. Όταν όμως όλα μοιάζουν να χάνονται… ένα αγαπημένο πρόσωπο του Henry, η εγγονή του, η Lily, γίνεται η γέφυρα που τον συνδέει ξανά με όσα αγαπά. Είναι μια ταινία για την απώλεια αλλά και για τη δύναμη της μνήμης μαζί με το αιώνιο αποτύπωμα της αγάπης.

Πηγή: skai.gr

