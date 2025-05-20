Η προτομή της θρυλικής ντίβας της λυρική σκηνής, Μαρίας Κάλλας, τοποθετήθηκε μόνιμα στο εσωτερικό της Όπερας της Ρώμης, από όπου η Κάλας είχε αποχωρήσει επεισοδιακά, εξαιτίας φωνητικών προβλημάτων, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη παράσταση της «Νόρμα», τον Ιανουάριο του 1958.

Πρόκειται για έργο του Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου, φτιαγμένο σε ατσάλι, συνολικού βάρους εβδομήντα κιλών.

Η τοποθέτηση της προτομής σε εσωτερικό χώρο του θεάτρου, o οποίος έχει αφιερωθεί στη Μαρία Καλογεροπούλου, αποτελεί μια ακόμη σημαντική κίνηση με την οποία, η ιταλική πρωτεύουσα τιμά την μνήμη της αξεπέραστης Ελληνίδας καλλιτέχνιδας.

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής, εκτός από τον γλύπτη, ήταν παρόντες, μεταξύ των άλλων, η πρέσβης της χώρας μας στην Ιταλία Ελένη Σουρανή και ο διευθυντής της Όπερας της Ρώμης Φραντσέσκο Τζαμπρόνε, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην σημασία του έργου ως ζωντανής πολιτιστικής γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και ευχαρίστησαν τον καλλιτέχνη για το συνολικό του έργο υπέρ της ανάδειξης της μνήμης της Μαρίας Κάλλας.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η πρεσβεία μας στην Ρώμη, σε συνεργασία με την Όπερα της Αιώνιας Πόλης είχε οργανώσει βραδιά - φόρο τιμής στην «Ντιβίνα», με την σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον πιανίστα Γιάννη Τσανακαλιώτη. Ήταν μια πρώτη κίνηση συμβολικής «επανασυμφιλίωσης», έξι και πλέον δεκαετίες μετά τη διακοπή της συνεργασίας της Μαρίας Κάλας με το συγκεκριμένο θέατρο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

